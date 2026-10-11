粉紅超跑到麥寮 白沙屯媽和麥寮媽「雙媽會」萬人迎駕

雲林縣麥寮鄉公所五年一科「麥寮王船文化祭」登場，特邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖贊境，今早麥寮拱範宮開山媽祖前往迎接，兩方神轎在麥寮鄉公所前「雙媽會」，麥寮鄉長許忠富及大批民眾前往接駕，盛況空前，隨後神轎展開遶境，所到之處更是人潮滿滿，熱鬧非凡。

今天上午7點左右，麥寮鄉公所前設香案迎駕，現場也擠滿迎駕的人潮，鄉長許忠富帶領公所團隊、拱範宮主委林東和也帶領管理委員會，立委劉建國、縣議員許留賓、台塑麥管部副總蔡建樑等人也到場一起迎接白沙屯媽祖。

「白沙屯媽祖」和「麥寮媽祖」雙方神轎在公所前「雙媽會」，把這場宗教盛會帶到最高潮，現場萬頭鑽動，神轎三進三出，並和麥寮媽祖暫時停駕公所「香壇」，隨後展開團拜祈福，並由許忠富讀疏文，民眾爭相膜拜也一睹「粉紅超跑」風采，熱鬧滾滾。

麥寮鄉民說，過去多年來白沙屯媽祖南下進香，曾經路過麥寮鄉，這次是受邀專程來麥寮，白沙屯媽祖能來，大家都很期待也很歡迎，也是麥寮難得的宗教盛事，所以他們一早就來迎駕見證，不錯過這歷史性一刻。劉建國也祈求庇佑麥寮、雲林更進步、繁榮。

許忠富表示，今年麥寮舉行盛大的五年一科的王船祭，特邀請白沙屯媽祖來贊境，期望「雙媽會」一起跨縣市巡境賜福，讓麥寮鄉更順利，這也是麥寮四百年來一大盛事，麥寮人共同參與，展現團結與熱情。

林東和也表示，白沙屯媽祖贊境賜福將在麥寮停留一天，將陸續抵鎮東宮、麥寮農會、福德宮、鎮西宮等，下午再到六輕工業區，沿路經過中山開元宮、許厝福興宮、最後抵達施厝聚寶宮，贊境路程約20公里，民眾將一路隨香。

拱天宮主委洪文華表示，公所籌備「雙媽會」將近一年，希望藉由贊境賜福，除了祝福王船文化祭圓滿成功，也讓鄉親平安順利。

粉紅超跑今天抵麥寮贊境賜福，白沙屯媽祖和麥寮媽祖在公所前「雙媽會」，萬人迎駕盛況空前，為麥寮王船祭掀起熱潮。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉公所五年一科「麥寮王船文化祭」登場，特邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖贊境賜福。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉公所五年一科「麥寮王船文化祭」登場，特邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖贊境賜福。圖／麥寮鄉公所提供

粉紅超跑今天抵麥寮贊境賜福，白沙屯媽祖和麥寮媽祖在公所前「雙媽會」，萬人迎駕盛況空前，為麥寮王船祭掀起熱潮。圖／麥寮鄉公所提供