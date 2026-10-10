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山邊媽祖神轎闖台南孔廟…停轎大成殿前無落轎 孔廟聲明：違反傳統禮制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影
全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影

苗栗山邊媽祖南下巡安贊境首入府城，吸引大批信眾朝聖，但山邊媽神轎今天無預警闖入台南孔廟、停轎大成殿前，引發爭議批「文官落轎，武官落馬，媽祖無落轎是對孔子公真失禮。」台南孔廟晚間聲明已違反台南孔廟尊孔崇禮的傳統禮制及場域管理原則。

聲明全文

關於山邊媽祖神轎進入台南孔廟及傳統禮制說明

台南孔廟為全台首學，承載台灣尊孔崇儒的歷史文化與禮制傳統。孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重；依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。

關於今日山邊媽祖神轎進入台南孔廟一事，台南市孔廟文化基金會特此說明，本次活動事前未向基金會提出申請，也未進行任何溝通或討論。活動當日，抬轎及相關人員未向售票處同仁詢問確認，即直接進入孔廟園區，甚至進入大成殿聖域，已違反台南孔廟尊孔崇禮的傳統禮制及場域管理原則。相關過程未經事前協調，使孔廟無法事前說明園區進入規範與禮制要求。

台南市孔廟文化基金會尊重各宮廟的信仰傳統與民俗文化，也理解遶境活動所承載的地方情感與信眾心意。然而，台南孔廟作為祭祀至聖先師的聖域，其空間使用與相關禮制有應遵循的規範。基於尊孔傳統及維護孔廟園區整體場域莊嚴的考量，未來各類宮廟神轎、遶境及相關宗教活動，均不開放進入台南孔廟園區範圍，敬請各界理解與支持。

期盼各界在尊重不同信仰與民俗文化的同時，共同珍惜台南珍貴的歷史文化資產，讓傳統禮制與多元文化在相互理解中延續。

台南孔廟文化基金會發聲明。圖／台南孔廟文化基金會提供
台南孔廟文化基金會發聲明。圖／台南孔廟文化基金會提供

全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影
全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影

全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影
全台首學孔廟大成坊外設有下馬碑，彰顯歷代對至聖先師孔子的敬重，依循傳統禮制，文武官員至此皆應下馬，以示尊崇。記者吳淑玲／攝影

孔廟 神轎 山邊媽

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