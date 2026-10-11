避交通衝擊！台南平交道拆除訂順序 市府：有的須全線封閉

台南鐵路地下化本月十七日正式啟用後，地面鐵道將不再有列車通行，後續將拆除鐵軌、電車線及相關電纜設備，恐陷入另一階段施工黑暗期，交通局長王銘德昨天表示，市府已與鐵道局協調，將優先處理施工較單純、交通影響較小的平交道，相關交維計畫包括施工順序及時程近期公布。

王銘德指出，平交道拆除期間即使規模較小，也需五至七天施工，市府將避免相鄰兩處平交道同時施工，但部分路段寬度僅約五、六公尺，可能必須全線封閉。

既有地下道、高架橋及平交道等穿越設施，將由相關單位依權責分工處理。鐵道局負責地下化工程及相關設施拆除，市府工務局則接續辦理道路及空間改善，部分高架橋會拆除，恢復平面道路，地下道也因積水及維護不易，工務局傾向填平。

王銘德表示，較複雜的長榮路高架鋼便橋拆除，會到明年才處理，工程涉及管線、電力、供水及排水等複雜問題，原先評估須封閉約一年，經檢討後可縮短至約九個月，會持續與鐵道局協調，縮短全面封閉時間。

鐵軌拆除後從大橋車站至保仁路，扣除站區（小東地下道到四維地下道）外，全長近六公里，將轉型為綠園道，斥資約五十九億元，預計二○三○年完工。

民眾關切橫向道路及綠園道規畫，王銘德說，現階段以處理既有平交道、地下道及高架橋為主，待鐵道局完成鐵軌拆除等作業、土地移交市府後，工務局再接續辦理綠園道工程，既有可通行的橫向道路原則上維持通行，原未連通的路段可評估新增道路。