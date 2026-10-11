南鐵迎百年變革！台南車站前廣場 拚明年底轉型步行空間

台南鐵路地下化第一階段將於本月十七日通車，地面鐵道走入歷史。市長黃偉哲昨天前往台南火車站，化身「一日站長」，與觀光吉祥物魚頭君一同服務旅客、發送通車紀念小禮物。配合鐵路地下化，台南車站前廣場改造中，交通局長王銘德表示，預計明年四月前完成新的接送區。

王銘德表示，火車站前廣場工程目前進度正常，目標明年底完工。考量施工期間仍須維持交通運作及旅客接送需求，工程採分階段施工，先完成替代接送空間，再調整工區及開放區域，避免接送動線中斷。

新的接送區預計明年四月前完工，開放使用後，會封閉現有緊鄰北門路的接送區施工；公車站位則預計明年下半年移至新的候車空間，改善站前交通動線。未來站前廣場將轉型為以步行為主的公共空間，串連成功路、中山路，改善車站周邊交通環境。

台南火車站最後一班行駛地面路段的列車，是十六日晚間十時廿九分開往潮州的一四五次新自強號；地下化後首班列車則是十七日清晨六時廿九分開往花蓮的三○一次新自強號，象徵台南鐵道邁入新階段。黃偉哲邀請市民把握國慶連假，走訪舊鐵道地景、拍照留念，記錄百年鐵道轉型的重要時刻。

黃偉哲表示，鐵路地下化歷經多年推動，即將迎來第一階段通車，不僅是重大交通建設，也為城市交通與空間發展帶來新契機。隨著鐵路轉入地下，原有平交道、陸橋及地下道等設施將逐步轉型，市府也將兼顧交通服務與文化資產保存，延續台南鐵道的歷史記憶。

台南火車站承載許多市民的共同記憶，鐵路地下化是城市發展的重要轉折，舊火車站在地下化通車後，仍將作為旅客進出車站的重要入口，並保留古蹟價值。新車站則透過下沉式廣場，串連地下車站大廳與新月台，提供旅客更明亮、舒適的乘車環境；舊站未來也將進行修復，讓新舊車站共同見證台南鐵道發展。