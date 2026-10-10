嘉義文財殿頒發助學金 黃敏惠：明年營養午餐擬加碼5元

農曆九月初一文財尊神聖誕千秋，嘉義市文財殿今天舉辦祝壽祭典，市長黃敏惠率市府團隊參拜祝壽，並為弱勢學生頒發教育補助金。黃敏惠市長宣布，市府今年也已編列明年度預算，規畫明年起國中小學生每餐再增加5元食材費用，持續提升學童營養與健康。

黃敏惠表示，文財殿與文通慈善會連續23年捐助弱勢學生午餐及課後輔導費，今年嘉惠雲嘉嘉地區共14所學校、399名學生，歷年累計幫助超過1萬3283名學童，捐助金額達7276萬餘元，這份愛心從嘉義市出發，跨越縣市界線，幫助更多孩子安心就學。

黃敏惠也說，教育是翻轉城市的重要力量，市府自今年起實施國中小學生營養午餐全面免費，今年也已編列明年度預算，規畫國中小學童每餐再增加5元食材費用，讓孩子不僅吃得飽，更能吃得營養、健康，未來將持續結合民間力量，照顧每一位需要支持的孩子。

民政處表示，文財殿2010年起舉辦財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽，長期捐贈國樂器給學校、補助課輔費用，推動音樂與傳統文化扎根；文通慈善會長年推動急難救助、喪葬與醫療補助、冬令救濟等，並支持市府千盞燈助學計畫，至今總捐助金額已超過12億元。

嘉義市長黃敏惠今到嘉義文財殿參加祝壽大典，頒發弱勢學生教育補助金，同時宣布明年營養午餐擬每餐加碼5元。圖／嘉義市政府提供