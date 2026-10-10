阿里山高峰大飯店浴火重生 百歲人瑞陳清祥與翁章梁切蛋糕同慶

阿里山國家森林遊樂區老字號高峰大飯店今年3月發生嚴重火警，火勢一度波及鄰近旅館，濃煙密布，超過180名旅客緊急疏散，業者宣布停業3個月，經整修與全面升級，高峰大飯店今天重新開幕，縣長翁章梁、立委蔡易餘等人參加剪綵儀式，以嶄新面貌重新迎接遊客。

阿里山高峰大飯店今年3月17日深夜火警，火勢從飯店內部竄出，濃煙迅速蔓延，波及隔壁文山賓館。當時正值阿里山櫻花季旅遊旺季，兩館均有不少住宿旅客，消防人員緊急疏散超過180名旅客及工作人員，所幸未釀成傷亡，但飯店設施及內部空間遭烈火毀損。

飯店負責人陳昆茂當下立即宣布飯店暫停營業3個月進行整修，全力配合火調調查，歷經停業整修與重新規畫，高峰大飯店今天舉辦重新開幕活動，以古箏、薩克斯風演奏迎賓，邀請各界共同見證飯店重新出發，翁章梁與高峰大飯店創辦人、百歲耆老陳清祥一起切蛋糕慶祝。

高峰大飯店表示，感謝長期以來支持高峰大飯店的顧客，經過精心籌備，升級空間設計、客房環境及服務品質，每間房間均使用席夢思床墊，並設有冷暖機，經歷火警衝擊後重新開幕，是飯店重要里程碑，期盼在各界支持下，持續服務前往阿里山旅遊的國內外旅客。

嘉義縣阿里山高峰大飯店浴火重生，縣長翁章梁今天與飯店創辦人陳清祥切蛋糕慶祝。圖／民眾提供