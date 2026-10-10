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營養午餐加碼5元食材費用 黃敏惠：學童吃得更營養

中央社／ 嘉義市10日電
嘉義市長黃敏惠。圖／聯合報資料照片
嘉義市長黃敏惠。圖／聯合報資料照片

嘉義市長黃敏惠今天參加文財殿文財尊神祝壽祭典暨教育補助金頒發儀式時表示，市府今年已編列預算，規劃明年起國中小學生營養午餐再增加5元食材費用，讓學生吃得更營養。

嘉義市文財殿今天舉行文財尊神祝壽祭典，黃敏惠率市府團隊前往參拜祝壽，並為弱勢學生頒發教育補助金。黃敏惠感謝文財殿及附屬文通慈善會長年投入公益，今年更將愛心擴及嘉義市、嘉義縣及雲林縣，共嘉惠399名學生。

黃敏惠說明，自92學年度起，文財殿與文通慈善會已連續23年捐助弱勢學生午餐及課後輔導費，115學年度更透過教育補助金，嘉惠嘉義及雲林地區共14所學校、399名學生，歷年累計幫助超過1萬3283名學童，捐助金額達新台幣7276萬餘元。

黃敏惠透過新聞稿表示，市府自今年起實施國中小學生營養午餐全面免費，今年也已編列明年度預算，規劃國中小學生每餐再增加5元食材費用，讓孩子不僅吃得飽，更能吃得營養及健康。

黃敏惠 營養午餐 食材 嘉義

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