台南鐵路地下化後平交道等設施怎麼拆？市府訂施工原則避交通衝擊

台南鐵路地下化17日正式啟用後，地面鐵道將不再有列車通行，後續將拆除鐵軌、電車線及相關電纜設備，恐又陷入另一階段施工黑暗期，交通局長王銘德今天表示，市府已與鐵道局協調，將優先處理施工較單純、交通影響較小的平交道，避免相鄰路段同時施工，降低交通衝擊，相關交維計畫包括施工順序及時程近期會公布。

王銘德指出，平交道拆除期間可能須全線封閉，即使規模較小，預估也需5至7天施工，市府將避免相鄰兩處平交道同時施工，但部分路段寬度僅約5、6公尺，無法採半半施工，可能必須全線封閉。

至於既有地下道、高架橋及平交道等穿越設施，將由相關單位依權責分工處理。鐵道局負責地下化工程及相關設施拆除，市府工務局則接續辦理道路及空間改善，部分高架橋會拆除，恢復平面道路，地下道也因積水及維護不易，工務局傾向填平。

王銘德表示，另較複雜的長榮路高架鋼便橋拆除，會到明年才處理，工程涉及管線、電力、供水及排水等複雜問題，原先評估須封閉約1年，經檢討後可縮短至約9個月，會持續與鐵道局協調，評估分階段施工或局部開放車道，縮短全面封閉時間。

鐵軌拆除後從大橋車站至保仁路，扣除站區（小東地下道到四維地下道）外，全長近6公里，將轉型為綠園道，以人行優先街道景觀、綠色廊帶等，斥資約59億，預計2030年完工。

民眾關切橫向道路及綠園道規畫，王銘德指出，現階段以處理既有平交道、地下道及高架橋為主，新增橫向道路則納入後續綠園道計畫。待鐵道局完成鐵軌拆除等作業、土地移交市府後，工務局再接續辦理綠園道工程，既有可通行的橫向道路原則上維持通行，原本未連通的路段，則可進一步評估新增道路的可能性。

台南市區鐵路地下化後，路面鐵軌拆除估至少半年以上。記者吳淑玲／攝影

台南市區部分平交道路段寬度僅約5、6公尺，無法採半半施工，可能必須全線封閉。記者吳淑玲／攝影

台南市區民族路四維地下道上方是壽陸橋，具文資身分，在鐵路地下化後是否填平，市府將進一步討論。記者吳淑玲／攝影