民眾狂問「到底什麼時候要開？」雲林小東休閒運動中心試營運時間曝光

斥資6.2億元興建的雲林縣斗南小東休閒運動中心，是縣內第三座大型運動場館，今年7月已竣工，原訂8月試營運、9月開幕，因遇7、8月連續豪雨，9月才完成驗收點交，將在10月14日起免費試營運10天，預計10月29日開幕正式營運。

雲林縣斗南鎮立游泳池因老舊，加上配合崙子溪整治工程拆除，為滿足地方運動需求，政府斥資6.26億元，在小東重劃區打造全新「小東休閒運動中心」，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費，滿足全齡運動需求。

小東休閒運動中心竣工時原預告8月試營運、9月開幕，但卻不斷延後，縣府財政處表示，因7、8月連續豪雨影響，發現地下停車場的車道排水能力需提升，以因應極端天氣，一直到9月才完成驗收點交，目前已交由營運廠商進行水質測試、AI防溺系統安裝、裝修等工作。

縣府表示，這段期間民眾詢問電話不斷「到底什麼時候要開？」，營運廠商已確定將於10月14日起至23日止展開為期10天的試營運，並預計在10月29日開幕營運。

營運廠商新動像企業執行長胡崇浩表示，試營運期間每天下午1時至晚上9時開放免費體驗，包含匹克球場、健身房、室內外游泳池，每項體驗以1小時為限，泳池體驗為2小時，場館將每小時進行環境清消。

胡崇浩表示，健身房同時容留人數50人，匹克球場有4面，每面球場可容8人，球場使用需預約，預約專線：0905-534386（10月12日上午10時開放預約）。