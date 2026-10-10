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雲林交通事故死亡人數降22％ AI運用、事故即時調查奏效

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府公布道安成果，今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府公布道安成果，今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％；與2023年同期相比，減少41人，降幅達43.6％。副縣長陳璧君表示，道安工作不能因此鬆懈，縣府將持續透過事故即時調查及人工智慧（AI）、系統分析掌握事故熱點，並針對高風險族群加強防治。

雲林縣政府昨（9日）在斗六市膨鼠森林公園舉辦「提升交通安全成果記者會暨聯合宣導活動」，分享近年道安推動成果，並透過闖關遊戲、影片及有獎徵答等方式，向民眾宣導正確用路觀念。

陳璧君表示，縣府持續推動路口照明改善、人行道及行人穿越線退縮、停止線後移、行人早開時相等措施，盼從道路設計與交通管理著手，降低人車衝突風險。今年1至8月高齡者死亡事故較去年同期減少10人，行人及自行車死亡事故各減少2人，酒駕死亡事故則持平。

陳璧君指出，交通事故死亡人數下降，但道安工作不能因此鬆懈，未來將持續落實行人優先、以人為本的交通政策，強化高齡者交通安全宣導，並透過事故即時調查及人工智慧（AI）、系統分析掌握事故熱點，作為道路改善及交通工程規畫依據。

新聞處長陳其育表示，交通安全宣導將持續必須深入社區，讓較少接觸網路的長者取得正確資訊；針對外勤工作者、企業及校園，也將推動分眾宣導，尤其加強學生及青年族群的用路安全觀念，從日常行為降低事故風險。

雲林縣今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％，副縣長陳璧君表示，道安工作不能因此鬆懈，縣府將持續透過事故即時調查及人工智慧（AI）、系統分析掌握事故熱點，並針對高風險族群加強防治。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％，副縣長陳璧君表示，道安工作不能因此鬆懈，縣府將持續透過事故即時調查及人工智慧（AI）、系統分析掌握事故熱點，並針對高風險族群加強防治。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少14人，降幅22％。圖／雲林縣政府提供

交通事故 雲林 道安

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