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黃偉哲訪韓期間拜會首爾江南區議會 深化雙方互動
台南市長黃偉哲日前出訪韓國，昨天拜會首爾江南區議會，延續雙方友好交流，深化觀光、文化、體育及城市互動。
台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲在江南區棒球協會會長尹正浩陪同下拜會江南區議會，由副議長李賢貞及跨黨派議員迎接。
黃偉哲表示，江南區新一屆議員今年7月上任，他此次拜會表達祝賀，也希望延續過去建立的良好情誼，讓台南和江南區持續互動，深化雙方友好關係。
黃偉哲說，江南區是首爾最具代表性國際化區域之一，也是台韓交流重要舞台；台南去年參與「江南國際和平馬拉松」行銷活動，江南區棒球及高爾夫協會代表團也曾到訪台南，累積良好互動基礎。
市府說明，江南區隸屬首爾特別市，位於漢江以南，下轄26個行政洞，是首爾重要的商業、金融、文化與消費中心。
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