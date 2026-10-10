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黃偉哲訪韓期間拜會首爾江南區議會 深化雙方互動

中央社／ 台南10日電
台南市長黃偉哲（右7）日前拜會韓國首爾江南區議會，深化觀光、文化、體育及城市互動。（台南市政府提供）中央社
台南市長黃偉哲（右7）日前拜會韓國首爾江南區議會，深化觀光、文化、體育及城市互動。（台南市政府提供）中央社

台南市長黃偉哲日前出訪韓國，昨天拜會首爾江南區議會，延續雙方友好交流，深化觀光、文化、體育及城市互動。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲在江南區棒球協會會長尹正浩陪同下拜會江南區議會，由副議長李賢貞及跨黨派議員迎接。

黃偉哲表示，江南區新一屆議員今年7月上任，他此次拜會表達祝賀，也希望延續過去建立的良好情誼，讓台南和江南區持續互動，深化雙方友好關係。

黃偉哲說，江南區是首爾最具代表性國際化區域之一，也是台韓交流重要舞台；台南去年參與「江南國際和平馬拉松」行銷活動，江南區棒球及高爾夫協會代表團也曾到訪台南，累積良好互動基礎。

市府說明，江南區隸屬首爾特別市，位於漢江以南，下轄26個行政洞，是首爾重要的商業、金融、文化與消費中心。

黃偉哲 首爾 體育

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