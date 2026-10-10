中南部落花生葉蟬薊馬蛾類風險升高 專家籲農友注意防治

上月至今氣候乾燥，台灣落花生又正值生育中期，台南區農業改良場發現產區小型害蟲葉蟬、薊馬、蛾類風險逐漸升高，提醒種植農民及早加強管理及預防，避免危害擴大，確保今年落花生品質與產量。

研究人員說，最大產區雲林多數花生田葉蟬密度逐漸升高，其中南班葉蟬可媒介植物菌質體，引起簇葉病，造成落花生植株—葉片變小、節間縮短、分枝變多有如掃帚，若在開花期發病則花器變成綠色葉片化，看起來好像沒有開花，罹病植株通常較矮小，又因無法正常開花及光合作用減少而使果莢生長停滯或產量減少。產區都看得到蹤影，需加強防治葉蟬類昆蟲減少傳播機率。

監測結果田間薊馬族群密度也上升中，落花生薊馬主要危害於生育初期與開花期，成若蟲銼吸心葉與花器汁液，常見症狀包括嫩葉皺縮、輕者葉片黃斑，重者葉片扭曲黃化、心梢無法展開，開花期潛移至花器危害，影響花生授粉降低結莢率與產量。

蛾類幼蟲會啃食落花生葉片、花器或鑽蛀莢果，對作物產量造成威脅。嚴重時全株葉片甚至把整株葉肉吃光，只留下葉脈，嚴重影響產量。

農改場提醒，葉蟬、薊馬及蛾類均需積極防治以免影響花生品質與產量，防治時注意噴施葉面、葉背、心葉及花，薊馬因成蟲活躍防治時機建議傍晚最佳，防治防治藥劑請參考「植物保護資訊系統」，點選種植作物選用登記藥劑。用藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。農友有用藥等相關問題可與台南場植物保護研究室人員彭瑞菊、蔡小涵、陳盈丞聯絡，電話06-5912959。

落花生蛾類取食葉片危害狀況。圖／台南農改場提供

花生薊馬危害，造成葉片皺縮黃化。圖／台南農改場提供