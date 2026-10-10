雲林偶戲節變身演唱會 謝金燕、黃妃接力飆唱

2026雲林國際偶戲節昨晚舉辦開幕音樂晚會，邀請歌手黃妃、謝金燕、百合花樂團、Marz23等，與霹靂布袋戲、新興閣掌中劇團、黃世志電視木偶劇團，跨界合作演出，日前自曝身體不適的謝金燕，仍帶來20分鐘精彩演出，與粉絲熱情互動，最後更直奔虎尾夜市，所到之處引發人潮，夜市動線一度受影響。

晚會由霹靂布袋戲揭開序幕，百合花樂團接續演出，以台語搖滾結合新興閣掌中劇團，，金曲歌后黃妃則獻唱「非常女」、「恨世生」等布袋戲歌曲，還帶來近期因鍘美藝術節受到關注的「心肝插一刀」，熟悉的台語歌聲勾起戲迷共鳴。

Marz23與黃世志電視木偶劇團合作，以「觀自在」揭開演出，將暗黑視覺、搖滾音樂與布袋戲武俠美學結合，壓軸登場的謝金燕則讓現場氣氛衝上最高點。她日前透露自己連續4天3夜身體不適，昨晚仍整整20分鐘唱好唱滿，演出結束後，她隨即前往虎尾夜市，熱情粉絲蜂擁而至，讓夜市動線一度癱瘓，再度展現高人氣。

今年雲林國際偶戲節以「為偶應援」為主題，縣長張麗善表示，雲林是布袋戲的故鄉，布袋戲也是最能代表台灣的文化意象之一，偶戲節年年尋求突破，今年以大型演唱會規格打造開幕晚會，結合戲偶、音樂、影像與舞台，讓傳統藝術展現新風貌。

文化觀光處長謝明璇表示，偶戲節接下來還有兩天精彩活動。今天下午3時市集開張，下午5時半開放入場，晚間6時半由創造焦點及紙風車劇團接力演出；明天下午3時起同樣有市集活動，晚間5時半舉辦金掌獎頒獎典禮。縣府邀請民眾把握國慶連假到雲林看戲、逛市集，感受傳統偶戲與當代藝術交融的魅力。

2026雲林國際偶戲節昨晚舉辦開幕音樂晚會，圖為歌手黃妃演出。圖／讀者提供

2026雲林國際偶戲節昨晚舉辦開幕音樂晚會。圖／雲林縣政府提供