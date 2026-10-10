前往越南、馬來西亞旅遊返台發病 台南新增2例境外移入登革熱

台南市9日新增2例登革熱境外移入病例，分別為佳里區及歸仁區男性，感染地為越南及馬來西亞，累計今年第10例及第11例境外移入病例。市長黃偉哲呼籲，國慶連假出國旅遊及返國民眾應落實防蚊措施，醫療院所也應提高警覺，落實旅遊史詢問及即時通報，避免疫情在社區擴散。

佳里區20多歲男子9月24日至27日赴越南旅遊，返國當晚出現喉嚨痛，之後因胃痛、腹瀉及紅疹多次就醫，直到10月7日至佳里奇美醫院就醫住院後確診。歸仁區30多歲男子則於9月21日至10月7日赴馬來西亞旅遊，返國前出現發燒、頭痛及後眼窩痛，10月8日就醫通報確診。

登革熱防治中心主任李翠鳳表示，佳里個案曾3度至診所就醫，均未採檢通報，增加社區傳播風險。市府已針對個案居住地、工作地及活動地展開孳生源清除、病媒蚊調查，並規畫戶內外化學防治。

截至10月9日，國內累計189例登革熱病例，包括本土13例、境外移入176例，境外感染地以越南最多，其次為印尼、菲律賓、馬爾地夫及馬來西亞。

李翠鳳指出，目前台南已有125間診所加入登革熱通報計畫，並感謝鄭飛良醫師落實TOCC旅遊史、職業、接觸史及群聚史詢問，及時使用NS1快篩並通報，協助防疫團隊及早啟動防治。

病媒蚊監測方面，截至今年第40周，誘卵桶累計捕獲斑蚊卵粒超過74萬粒，共有1739個里達到應動員防治標準；已巡查9萬4856戶，查獲1萬1680個積水容器，其中220個為陽性容器，並完成5萬1701人次衛教宣導。

黃偉哲提醒，民眾前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲並使用政府核可的防蚊液；返國後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛或紅疹，應儘速就醫並主動告知旅遊史。平時也要落實「巡、倒、清、刷」，清除住家內外積水容器，從源頭降低病媒蚊孳生風險。