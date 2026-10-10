任內最後一次國慶升旗 黃偉哲細數台南8年建設 迎鐵路地下化通車

台南市政府上午在西拉雅廣場舉行國慶升旗典禮，市長黃偉哲與市民朋友齊聚一堂，共同向國旗致敬，祝福國家繁榮昌盛、全民平安，年底8年任期即將屆滿，黃偉哲細數8年任內推動重大建設，台南正迎來城市發展的重要階段，市民期待已久的鐵路地下化工程，第一階段即將通車，百年台南火車站也將邁入新的篇章。

黃偉哲指出，鐵路地下化不僅是重大交通建設，更有助於改善交通環境、縫合鐵道兩側都市空間，為城市發展創造更多可能。感謝市議會議長邱莉莉及議員對市政的支持與指導，以及所有長期為台南付出的市民朋友，讓各項建設與施政工作得以穩步推進。

黃偉哲強調，台南是一座兼具深厚文化底蘊與科技發展實力的城市，從歷史文化的傳承，到科技產業的創新發展，都展現這座城市不斷向前的力量。面對未來，市府將持續結合市民的堅韌精神與年輕世代的創新活力，兼顧經濟發展、環境永續及社會照顧，與市民攜手建設更加和諧、進步、永續宜居的台南，並祝福中華民國生日快樂、所有市民朋友闔家平安、健康幸福。

在產業發展方面，市府持續串聯科技產業廊帶，推動科技產業與智慧製造發展，吸引企業投資、創造就業機會，為城市經濟注入成長動能。同時，城市發展不僅要追求經濟成長，更要讓施政成果落實於市民生活。

因此，市府也積極投入教育、文化及社會福利，完善不同世代的照顧與支持服務。今年天下雜誌「永續幸福城市大調查」，台南在「文教」及「社福」兩大面向獲得六都第一，展現市府在提升教育文化環境及社會照顧品質方面的努力。

在公共建設方面，台南今年榮獲27座國家卓越建設獎肯定，獲獎項目涵蓋道路、橋梁、排水及公共建築等多項領域，展現市府團隊推動公共建設及提升工程品質的成果。市府將持續以市民需求為核心，精進基礎建設與公共服務，讓城市發展成果轉化為市民日常生活中看得見、感受得到的進步。

今年升旗典禮邀請蟬聯全國高級中等學校儀隊競賽冠軍、締造二連霸佳績的港明高中儀隊擔任開場演出。黃偉哲表示，港明高中儀隊在全國競賽中連續兩年奪冠，他肯定台南學子在全國舞台上的優異表現，也認為這份努力與堅持，正呼應台南一棒接一棒、穩健向前的城市精神。

今日國慶升旗典禮，包括立委陳亭妃，市議員王家貞、林美燕、許至椿、曾培雅、朱正軒，以及立委林俊憲服務處代表與各議員服務處代表均到場共襄盛舉。

台南市國慶升旗今年邀請蟬聯全國高級中等學校儀隊競賽冠軍、締造二連霸佳績的港明高中儀隊擔任開場演出。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲在國旗升旗典禮細數8年任內推動重大建設，指出台南正迎來城市發展的重要階段，市民期待已久的鐵路地下化工程，第一階段即將通車，百年台南火車站也將邁入新的篇章。圖／台南市政府提供