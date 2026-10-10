黃敏惠任內最後一次主持升旗：盼張啓楷傳承延續好傳統

嘉義市政府今早在經國新城舉辦國慶升旗典禮，市長黃敏惠率市府一級主管參與，由童子軍完成升旗典禮。黃敏惠說，國慶升旗選在經國新城別具意義，今天是她任內最後一次主持升旗典禮，期許立院顧問張啓楷參選嘉義市長未來能繼續傳承，延續好的傳統。

議長陳姿妏、議員鄭光宏、議員陳家平、議員黃思婷、議員張秀華、議員傅大偉、議員林煒軒、嘉義市長參選人張啓楷、議員參選人林子淨、議員參選人曾奕豪、議員參選人魏志軒等人參加，也有許多民眾帶著孩子參與，現場齊聚100多人，一起高唱國歌，向國旗敬禮。

黃敏惠說，今天是她任內最後一次以市長身分主持升旗典禮，升旗地點選在經國新城別具意義，感念曾為這塊土地用心的榮民，讓國家更安定、更安全，百姓安居樂業，立院顧問張啓楷今年參選嘉義市長，希望在他當選後，延續這個好的傳統，祝福中華民國生日快樂。

黃敏惠也說，今天有許多人帶著孩子一起升旗，嘉義市是一個小城市，但是能量很大，過去國慶升旗典禮由退伍軍人協會主辦，這幾年改由西區公所在經國新城舉辦升旗典禮，她前2年國慶日赴美，走訪32年交情姐妹市雪城市交流，讓中華民國國旗在美國冉冉升起。

議長陳姿妏說，經國新城是嘉義市具指標性的社區，溫暖、充滿人情味，也展現對國家忠誠，每年元旦及國慶日齊聚男女老少參與升旗典禮，市府近年持續推動交通與各項建設，期盼嘉義市持續進步，讓市民安居樂業，並祝福國家國泰民安、民眾闔家平安。

嘉義市經國新城今天舉辦國慶升旗典禮，議長陳姿妏及多名議員參加。記者黃于凡／攝影

嘉義市經國新城今天舉辦國慶升旗典禮，市長黃敏惠高唱國歌並向國旗敬禮。記者黃于凡／攝影

嘉義市經國新城今天舉辦國慶升旗典禮，市長黃敏惠高唱國歌並向國旗敬禮。記者黃于凡／攝影