2026雲林國際偶戲節重磅開幕 「電音女神」謝金燕跨界應援

2026雲林國際偶戲節「為偶應援」開幕音樂會今晚在縣立田徑場盛大登場，國內外偶團大拚場，「電音女神」謝金燕首次結合舞台科技打造超大應緩派對重磅演出，全場HIGH翻天，經典布袋戲與偶像歌手跨界對話「同台合演」，顛覆觀眾視覺、音感，雙十連假精彩盡出，雲林好戲連台，千萬不可錯過。

今晚盛大開幕音樂會由雲林縣長張麗善主持，議長黃凱、立委張嘉郡及文觀處長謝明璇、虎尾鎮長林嘉弘等各界參加。張麗善說，今年偶節集結舞台4大亮點呈現，打造一場融合戲偶、音樂、影像與舞台敘事的沉浸式文化盛典，讓「偶像文化」從過去延續至當代，走進人心，重新體認偶戲的多元與演進，更認識雲林布袋戲是台灣意象躍上國際舞台的意義。

今年除霹靂布袋戲推出全新限定節目，更由掌中劇團攜手跨世代音樂人，共同演出不同世代的表演風格，包括金曲台語搖滾樂團百合花與新興閣掌中劇團，以濃厚的土地情感與台語搖滾能量，詮釋布袋戲角色的草根與韌性；金曲歌后黃妃結合Cosplay以充滿渲染力歌聲，唱出布袋戲的情義與人生況味。

深受年輕人喜愛的Marz23，暗黑風格的搖滾音樂與布袋戲武俠美學登場，讓布袋戲不再只是傳統英雄敘事，成為年輕世代情感投射的舞台。「電音女神」謝金燕重磅壓軸，首次攜手幕後團隊打造實體樂手與LED虛擬視覺互動，打造有如大型應援派對般的震撼演出，帶動全場熱度，觀眾HIGH翻天，把晚會帶到最高潮。

文觀處長謝明璇表示，2026雲林國際偶戲節以「為偶應援」為核心概念，融合布袋戲傳統戲與當代大型演唱會規格，讓布袋戲不再只是傳統戲台上的文化記憶，更成為能與不同世代交流、共感的當代文化符號，讓台灣傳統藝術在新時代語境中持續發光發熱。

今天下午起3天美國、韓國、新加坡、菲律賓等國際偶團將陸續上場，精彩連台，邀請全國民眾遊雲林、慶雙十、看好戲。

韓國偶團演出傳統韓劇，和觀眾互動充滿趣味。記者蔡維斌／攝影

2026雲林國際偶戲節今晚開幕，吸引大批民眾共襄盛舉，縣長張麗善歡迎雙十連假到雲林田徑場欣賞精彩好戲。記者蔡維斌／攝影

2026雲林國際偶戲節今晚開幕，吸引大批民眾共襄盛舉，縣府歡迎雙十連假到雲林田徑場欣賞精彩好戲。記者蔡維斌／攝影

2026雲林國際偶戲節由雲林縣長張麗善重磅開幕，歡迎雙十連假到雲林田徑場欣賞精彩好戲。記者蔡維斌／攝影

菲律賓偶團帶來可愛大玩偶，深受大小朋友喜愛，爭相合影玩在一起。記者蔡維斌／攝影

2026雲林國際偶戲節登場，來自各國的偶團精彩演出，國內外偶劇大場，精彩連連。記者蔡維斌／攝影

韓國偶團演員頗受觀眾喜愛，演後到台下合影留念。記者蔡維斌／攝影

霹靂布袋戲震撼演出為2026雲林國際偶戲節拉開序幕，吸引大批霹靂迷觀賞。記者蔡維斌／攝影