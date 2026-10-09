台南鐵路地下化前連假 民眾湧入台南車站月台留下珍貴合影

台南火車站地下化通車前最後一個國慶連假，台南市觀光旅遊局推出「再會百年月台」系列活動，包括復古拍照場景、劇團快閃、街頭藝人演出及鐵道小旅行，並準備2000顆通車紀念椪餅，今天首日就吸引許多民眾拍照打卡，邀請民眾把握機會，與百年月台合影留念。

市長黃偉哲表示，台南車站承載許多人的求學、返鄉、旅行及送別記憶，市府特別舉辦「再會百年月台」系列活動，邀請民眾在地下化新站啟用前，重溫熟悉的平面車站與月台風景，透過裝置場景、表演及鐵道小旅行留下珍貴回憶，感謝台南車站一路陪伴城市發展，也共同迎接車站的轉型。明天也將化身一日站長與民眾互動。

觀光旅遊局長林國華表示，活動首日參與熱絡，除了搭車旅客，也有不少台南人專程前來拍照留念。活動期間共準備2000顆通車紀念椪餅，民眾到現場拍照打卡即可兌換，每日限量、送完為止。現場另有快閃劇、街頭藝人演出及紀念明信片寄送等活動，歡迎民眾把握國慶連假前往台南車站舊站（前站），參與限定活動，並順遊周邊景點、品嘗在地美食。

觀旅局表示，連續3天舉辦的鐵道小旅行，開放報名後迅速額滿，旅客在導覽老師帶領下搭乘火車走訪台南及保安車站，聆聽鐵道故事，行程結束後享用鐵路便當、收藏「永保安康」紀念車票，為百年月台留下特別回憶。

「再會百年月台」系列活動將持續至10月11日，台南車站預計10月17日地下化通車，觀旅局也邀請民眾把握新舊車站交替前的機會，與運行中的百年車站合影，留下城市記憶；國慶連假後至年底，台南各地也將陸續推出多元活動，歡迎民眾提前規畫旅遊行程。

台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引民眾拍照留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多家長帶著孩子參加留下回憶。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，外籍旅客也拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供