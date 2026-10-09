快訊

男入監不到2天突身亡！2管理員涉輪流毆打 依傷害致死送辦

疑接連現身花蓮台南…男假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部 郵遞區號藏神巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鐵路地下化前連假 民眾湧入台南車站月台留下珍貴合影

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南火車站地下化通車前最後一個國慶連假，台南市觀光旅遊局推出「再會百年月台」系列活動，包括復古拍照場景、劇團快閃、街頭藝人演出及鐵道小旅行，並準備2000顆通車紀念椪餅，今天首日就吸引許多民眾拍照打卡，邀請民眾把握機會，與百年月台合影留念。

市長黃偉哲表示，台南車站承載許多人的求學、返鄉、旅行及送別記憶，市府特別舉辦「再會百年月台」系列活動，邀請民眾在地下化新站啟用前，重溫熟悉的平面車站與月台風景，透過裝置場景、表演及鐵道小旅行留下珍貴回憶，感謝台南車站一路陪伴城市發展，也共同迎接車站的轉型。明天也將化身一日站長與民眾互動。

觀光旅遊局長林國華表示，活動首日參與熱絡，除了搭車旅客，也有不少台南人專程前來拍照留念。活動期間共準備2000顆通車紀念椪餅，民眾到現場拍照打卡即可兌換，每日限量、送完為止。現場另有快閃劇、街頭藝人演出及紀念明信片寄送等活動，歡迎民眾把握國慶連假前往台南車站舊站（前站），參與限定活動，並順遊周邊景點、品嘗在地美食。

觀旅局表示，連續3天舉辦的鐵道小旅行，開放報名後迅速額滿，旅客在導覽老師帶領下搭乘火車走訪台南及保安車站，聆聽鐵道故事，行程結束後享用鐵路便當、收藏「永保安康」紀念車票，為百年月台留下特別回憶。

「再會百年月台」系列活動將持續至10月11日，台南車站預計10月17日地下化通車，觀旅局也邀請民眾把握新舊車站交替前的機會，與運行中的百年車站合影，留下城市記憶；國慶連假後至年底，台南各地也將陸續推出多元活動，歡迎民眾提前規畫旅遊行程。

台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多民眾拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引民眾拍照留念。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，吸引民眾拍照留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多家長帶著孩子參加留下回憶。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，許多家長帶著孩子參加留下回憶。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，外籍旅客也拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，外籍旅客也拍照打卡留念。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局「再會百年月台」活動，鐵道小旅行跟著導覽老師沿途聆聽鐵道故事。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，劇團快閃吸引民眾拍照。圖／台南市觀旅局提供

台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，魚頭君快閃與旅客互動。圖／台南市觀旅局提供
台南觀旅局在台南車站舉辦「再會百年月台」，魚頭君快閃與旅客互動。圖／台南市觀旅局提供

連假 台南 鐵路地下化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

倒數9天！台南鐵路地下化將通車 國樂今晚走進百年車站

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

南港站南下上車人潮占整車1/3...高鐵開全車自由座月台 一進站就分流

把錢變大了！台南5大夜市發放「好市券」100元變200元

相關新聞

流感重症周增12例！「左新右流」國慶連假台南設假日接種站

疾管署監測顯示，國內流感及新冠疫情仍處流行期，台南市第39周（9月27日至10月3日）新增12例流感併發重症。國慶連假，台南市規畫假日疫苗接種站，方便民眾利用連假接種流感及新冠疫苗。

淚水化成力量！雲林表揚24位生命鬥士 雕偶師、暖爸用愛活出幸福人生

雲林縣府今天表揚24位模範與傑出楷模，每個人背後都有一段勵志感人故事，傑出身心障礙人士曾昱豪17歲車禍後無法站立，改變一生命運，幸有親友陪伴，擔任雕偶師也是街頭藝人，重拾快樂人生。鄭光惇為照顧視障女兒，辭去工作不離不棄陪伴孩子長大，一家幸福。

低窪易淹水區大翻身！台南「喜樹灣裡市地重劃」獲國家建築金獎

台南市政府地政局推動的「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，憑藉優良施工品質與綠色韌性規劃，榮獲第26屆「國家建築金獎」公共建設優質獎「施工品質類」肯定。市府表示，這項工程不僅改善地方防洪能力，也透過公共設施與土地開發，為台南市南區創造更完善的生活環境及發展條件。

台南鐵路地下化前連假 民眾湧入台南車站月台留下珍貴合影

台南火車站地下化通車前最後一個國慶連假，台南市觀光旅遊局推出「再會百年月台」系列活動，包括復古拍照場景、劇團快閃、街頭藝人演出及鐵道小旅行，並準備2000顆通車紀念椪餅，今天首日就吸引許多民眾拍照打卡，邀請民眾把握機會，與百年月台合影留念。

台南好米季「菜奇鴨稻陣走」登場 邀民眾連假遊後壁賞彩繪田品好米

「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走」今天在台南市後壁區景寮里登場，與臺南市市場處合作以吉祥物「菜奇鴨」為稻田彩繪主角，透過不同色彩稻株交織出特色農村地景，Google Map座標23.3734571,120.3339214。

台南西港劉氏宗親1萬多人 首座宗祠文史館啟用要變身文史新地標

源自台南西港劉登魁的劉氏宗親目前已有1萬多人，今天劉氏宗祠文史館啟用，，各縣市與海外宗親代表來見證。並舉辦「尋根溯源～創意族譜展」、美國耶穌基督後期聖徒教會Family Search科技尋根創意家譜參展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。