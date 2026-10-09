淚水化成力量！雲林表揚24位生命鬥士 雕偶師、暖爸用愛活出幸福人生
雲林縣府今天表揚24位模範與傑出楷模，每個人背後都有一段勵志感人故事，傑出身心障礙人士曾昱豪17歲車禍後無法站立，改變一生命運，幸有親友陪伴，擔任雕偶師也是街頭藝人，重拾快樂人生。鄭光惇為照顧視障女兒，辭去工作不離不棄陪伴孩子長大，一家幸福。
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會今天在體育館舉行表揚大會，表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄及縣內各身心障礙社福團體理事長與代表與會；善心人士李銘垚、陳秋美賢伉儷也捐贈一輛價值185萬元復康巴士，場面溫馨。
雲林縣長參選人立委張嘉郡，也當場宣布將來身心障礙者將提前60歲可享有敬老卡福利，讓社會福利不只是制度上保障，更能實際融入身心障礙者日常生活。
張麗善說，今天表揚包括11名傑出身心障礙人士、5名模範身心障礙者家庭照顧者、8名模範身心障礙服務人員，這幾位身心障礙者如生命鬥士，不斷挑戰命運、超越自我，尤其照顧者對家人不離不棄的愛，犧牲自我，期待透過表揚讓更多人看見他們長期來的辛苦和付出，讓社會更有愛。
幾位受獎者也以自己人生遭遇，鼓勵更多身障者不要放自己，走出陽光。28歲的傑出身心障礙人士曾昱豪說，17歲時因騎車自撞脊髓受傷，得知往後無法再站立，覺得人生陷入黑白、迷惘，幸有脊髓損傷友鼓勵陪伴，才勇敢走出來，重新學習生活自理，平日擔任雕偶師也是街頭藝人，周日固定在西螺福興宮及夜市表演，找回人生方向及價值。
模範身心障礙者家庭照顧者鄭光惇的女兒因早產，視神經發育不全，為全心照顧女兒，夫妻辭去工作在家開早餐店，帶孩子就醫、上學，不料小學時手術沒成功而告全盲，他以正向思考鼓勵女兒面對、建立自信，養成獨立生活自理能力，習得按摩技能，現在女兒固定在斗六車站視障按摩小棧工作，還曾多次代表雲林參加身心障礙者運動會，表現優異，全家重拾幸福。
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