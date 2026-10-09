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淚水化成力量！雲林表揚24位生命鬥士 雕偶師、暖爸用愛活出幸福人生

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天表揚24位模範與傑出楷模，每個人背後都有一段勵志感人故事，傑出身心障礙人士曾昱豪17歲車禍後無法站立，改變一生命運，幸有親友陪伴，擔任雕偶師也是街頭藝人，重拾快樂人生。鄭光惇為照顧視障女兒，辭去工作不離不棄陪伴孩子長大，一家幸福。

配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會今天在體育館舉行表揚大會，表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄及縣內各身心障礙社福團體理事長與代表與會；善心人士李銘垚、陳秋美賢伉儷也捐贈一輛價值185萬元復康巴士，場面溫馨。

雲林縣長參選人立委張嘉郡，也當場宣布將來身心障礙者將提前60歲可享有敬老卡福利，讓社會福利不只是制度上保障，更能實際融入身心障礙者日常生活。

張麗善說，今天表揚包括11名傑出身心障礙人士、5名模範身心障礙者家庭照顧者、8名模範身心障礙服務人員，這幾位身心障礙者如生命鬥士，不斷挑戰命運、超越自我，尤其照顧者對家人不離不棄的愛，犧牲自我，期待透過表揚讓更多人看見他們長期來的辛苦和付出，讓社會更有愛。

幾位受獎者也以自己人生遭遇，鼓勵更多身障者不要放自己，走出陽光。28歲的傑出身心障礙人士曾昱豪說，17歲時因騎車自撞脊髓受傷，得知往後無法再站立，覺得人生陷入黑白、迷惘，幸有脊髓損傷友鼓勵陪伴，才勇敢走出來，重新學習生活自理，平日擔任雕偶師也是街頭藝人，周日固定在西螺福興宮及夜市表演，找回人生方向及價值。

模範身心障礙者家庭照顧者鄭光惇的女兒因早產，視神經發育不全，為全心照顧女兒，夫妻辭去工作在家開早餐店，帶孩子就醫、上學，不料小學時手術沒成功而告全盲，他以正向思考鼓勵女兒面對、建立自信，養成獨立生活自理能力，習得按摩技能，現在女兒固定在斗六車站視障按摩小棧工作，還曾多次代表雲林參加身心障礙者運動會，表現優異，全家重拾幸福。

配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
配合國際身心障礙者日，雲林縣政府與雲林縣脊髓損傷者協會等單位今天表揚傑出身心障礙人士、照顧者及服務人員共24人，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

模範身心障礙者家庭照顧者鄭光惇為照顧視障的女兒，辭去工作改開早餐店，多年來辛苦陪伴女兒長大，學業和運動優異，一家和樂幸福。記者蔡維斌／攝影
模範身心障礙者家庭照顧者鄭光惇為照顧視障的女兒，辭去工作改開早餐店，多年來辛苦陪伴女兒長大，學業和運動優異，一家和樂幸福。記者蔡維斌／攝影

雲林 許宇甄 張麗善

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