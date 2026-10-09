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低窪易淹水區大翻身！台南「喜樹灣裡市地重劃」獲國家建築金獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
喜樹市地重劃空拍照。圖／台南市地政局提供
喜樹市地重劃空拍照。圖／台南市地政局提供

台南市政府地政局推動的「台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，憑藉優良施工品質與綠色韌性規劃，榮獲第26屆「國家建築金獎」公共建設優質獎「施工品質類」肯定。市府表示，這項工程不僅改善地方防洪能力，也透過公共設施與土地開發，為台南市南區創造更完善的生活環境及發展條件。

地政局長陳淑美表示，喜樹、灣裡地區過去因地勢低窪，每逢颱風或豪雨便容易發生積淹水問題，因此市府推動總面積29.59公頃的市地重劃工程時，將防災治水列為重要核心，設置4座地下滯洪池及抽水站相關設施，總滯洪量達1萬1800立方公尺，提升區域排水與防洪韌性。

除了治水工程，重劃區也融入節能減碳及永續發展理念，區內管線全面地下化，人行步道及既有綠地停車場則採用透水混凝土，並設置透水井與地下排水盲溝，增加雨水入滲、減少地表逕流，兼顧環境保水與降低都市熱島效應，落實海綿城市規劃。

陳淑美指出，隨著重劃工程完工啟用，地方除改善既有治水問題，也將結合台86線東西向快速道路、黃金海岸濱海遊憩軸線及灣裡市場重建，串聯交通、觀光遊憩與社區商業服務，帶動周邊發展。開發區未來將提供住宅區、商業區及11.49公頃公共設施用地，並與中央合作推動住宅基金土地活化及社會住宅政策，進一步提升土地利用效益，促進南區經濟與觀光發展。

台南市長黃偉哲表示，工程獲得國家建築金獎肯定，並獲總統親自召見，是對市府及施工團隊的鼓勵。他強調，公共工程除了重視施工品質與安全，也必須兼顧環境永續及城市長期發展。市府未來將持續秉持專業與責任，完善公共建設，打造更安全、宜居且具備防災韌性的城市。

喜樹市地重劃空拍照。圖／台南市地政局提供
喜樹市地重劃空拍照。圖／台南市地政局提供

淹水 台南 建築

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