流感重症周增12例！「左新右流」國慶連假台南設假日接種站

疾管署監測顯示，國內流感及新冠疫情仍處流行期，台南市第39周（9月27日至10月3日）新增12例流感併發重症。國慶連假，台南市規畫假日疫苗接種站，方便民眾利用連假接種流感及新冠疫苗。

市長黃偉哲呼籲，符合公費接種資格的民眾把握時機，落實「左流右新」，尤其65歲以上長者及慢性病患者，更應盡早接種，提升秋冬防護力。

市府整合37區衛生所、合約醫療院所及社區接種站，持續提供就近接種服務，國慶連假期間也安排假日接種站，方便民眾依需求安排接種。

依疾管署監測資料，全國第39周類流感門急診就診達13萬9060人次；另新增流感併發重症219例、死亡44例，顯示流感重症風險仍不容輕忽。隨著連假期間返鄉、旅遊及聚會活動增加，呼吸道疾病傳播風險也隨之升高。

衛生福利部自10月1日起推動「健康幣」政策，符合相關條件的18歲以上健保對象，接種流感疫苗可獲450健康幣、新冠疫苗900健康幣、肺炎鏈球菌疫苗600健康幣。市府鼓勵符合資格的民眾踴躍接種，在提升自身保護力的同時，也能累積健康幣。

中央監測資料顯示，流感及新冠併發重症病例多集中於65歲以上長者及慢性病患者。流感季重症病例中，67.1%未接種當季流感疫苗；新冠重症病例則有8成以上未接種當季新冠疫苗，凸顯高風險族群及早接種的重要性。

黃偉哲表示，疫苗是預防流感及新冠重症的重要防線，呼籲符合資格的市民把握接種時機。衛生局提醒，疫苗接種後約需2周才能產生足夠保護力，民眾可透過「台南疫苗接種預約系統」（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）查詢鄰近接種院所及預約資訊，也可洽詢各區衛生所或合約醫療院所。

國慶連假接種站場次及詳細資訊，可至台南市政府衛生局官網查詢（https://health.tainan.gov.tw/page.asp?mainid=F8952AA7-F993-4C26-B3EA-DFF51C152B02&srcorcaid=462FECE7-F544-4B90-9799-DC3EB3631D9C）