「2026台南好米季－菜奇鴨稻陣走」今天在台南市後壁區景寮里登場，與臺南市市場處合作以吉祥物「菜奇鴨」為稻田彩繪主角，透過不同色彩稻株交織出特色農村地景，Google Map座標23.3734571,120.3339214。

開幕活動有「菜奇鴨稻陣走」健走集章、菜奇鴨見面會、米食DIY、農特產品展售市集及米食品嘗等豐富活動，邀請全國民眾把握國慶連假走訪後壁，賞彩繪稻田、品台南好米，感受農村文化魅力。

農業局表示，活動除欣賞彩繪稻田，更透過健走串聯周邊農村景點，並結合米食DIY、農特產品展售及米食品嚐等活動，讓遊客從「賞稻田」延伸至「遊農村、品好米」，進一步認識台南稻米及農村文化，要將活動人潮帶入地方，促進農業與觀光產業發展。

現場經一個多月栽植與生長，「菜奇鴨」彩繪稻田於今日正式亮相。開幕規畫全程來回約2公里健走路線，串聯菁寮老街、茄芷工坊、義昌碾米廠及步穀農創館等在地特色景點，民眾透過健走集章深入農村聚落，認識後壁農業、米食文化及地方產業，完成活動還可獲得菜奇鴨聯名蘭麗越光米等禮物。

市長黃偉哲表示，台南是全國重要的稻米產區，後壁擁有良好的農業生產環境，孕育出品質優良的台南好米。市府持續透過台南好米季，將農業生產、食農教育、米食文化及農村觀光相互結合，今年更以「菜奇鴨」為彩繪稻田主題，展現跨局處合作創意成果，希望吸引更多民眾走進後壁農村，認識稻米從產地到餐桌的歷程，支持在地農民及優質農產品。

農業局表示，「菜奇鴨」稻田彩繪今起展至25日，上午9時至下午5時30分開放參觀。會場鄰近菁寮老街，歡迎全國民眾把握最佳觀賞期間，相揪來後壁「稻陣走」，欣賞彩繪稻田、漫遊農村聚落、品嘗台南好米，共同感受台南農業與農村文化多元魅力。

台南好米季「菜奇鴨稻陣走」登場，邀民眾連假遊後壁賞彩繪田品好米。圖／農業局提供

台南好米季「菜奇鴨稻陣走」登場，邀民眾連假遊後壁賞彩繪田品好米。圖／農業局提供

台南好米季「菜奇鴨稻陣走」登場，邀民眾連假遊後壁賞彩繪田品好米。圖／農業局提供