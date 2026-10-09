台南西港劉氏宗親1萬多人 首座宗祠文史館啟用要變身文史新地標

源自台南西港劉登魁的劉氏宗親目前已有1萬多人，今天劉氏宗祠文史館啟用，，各縣市與海外宗親代表來見證。並舉辦「尋根溯源～創意族譜展」、美國耶穌基督後期聖徒教會Family Search科技尋根創意家譜參展。

現場規畫「從名字認識家族」、「一家人餐桌的記憶」、「記憶裸的胡麻香」及「數位尋根、穿越過去、連結未來」四大主題展區，每區設計「想一想、看一看、一起做、再發現」互動引導，邀請親子舆不同世代共同參與，從名字由來、家常菜到戶口名簿線索，一步步找到「我是誰?我從哪理來?」的答案。

其中「數位尋根」焦點展覽，邀請美國 猶他家譜學會FamilySearch參展，介紹運用人工智慧辨識歷史文件及推動全球數位尋根成果，並提供免費家譜資源，讓民眾認識科技如何協助查找家族線索、探索跨越地域的親族連結。

「記憶裸的胡麻香」則結合西港農會胡麻產業園區及「胡麻嫂故事館」，呈現西港胡麻栽培沿革舆農特產業成果。西港是台灣胡麻重要產地，從田間耕作、採收曬乾到傅統榨油，一粒胡麻承載了農村生活舆飲食記憶，也成為訴說家族故事的最佳素材。

主辦單位表示，「西港劉氏宗祠文史館」是西港地區首座以宗族文史保存、地方記憶傳承及家譜教育為主軸的現代「博物館+宗 祠」展館。台北市立文獻館連辦22屆的「尋根溯源～創意族譜展」也首度移師南台灣首展，展至12月22日。教會會長黃明壹率會友14人參與。

祭祀公業法人台南市劉厝宗親農事實行組合、社團法人台灣劉氏登魁公派下親族會表

示，過去宗祠多半是祭祖舆家族聚會場所，文史館設立讓祠堂同時成為地方記憶展場、家譜教育學習場與連結世界的數位尋根入口。

承辦人員說，展覽聚焦跨國AI尋根、在地農事產業舆庄頭兿陣三大亮點，期盼引導大眾重新探索家族記憶，打造台灣宗族文化舆地方歷史傳承新典範。

西港劉厝一帶相傳以開基祖劉登魁公(1639年至1714年)於明永僭年間(1669年)播眷渡台為起點，聚落原由西港、劉厝、中社仔、許厝組成，現存三個庄頭。

主辦單位表示，如今三百多年的聚落記憶將透過這座新展館與台北市立文獻館展覽、美國FamilySearch及西港在地的胡麻舆北管文 化，一同走向下一代。

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影

台南西港劉氏宗親1萬多人，首座宗祠文史館啟用要讓宗祠變身文史新地標。記者周宗禎／攝影