南鐵地下通車倒數！「再會百年月台」國慶登場 黃偉哲明化身一日站長

台南鐵路地下化通車進入倒數，台南市觀光旅遊局在國慶連假，10月9日至11日推出「再會百年月台」系列活動，透過復古拍照場景、快閃演出、街頭藝人演出，帶領民眾回顧百年車站記憶。市長黃偉哲明天國慶日也將化身「一日站長」，與市民互動。活動期間推出通車紀念椪餅、巷仔Niau胸章等好禮，民眾把握新舊車站交替前的時光，留下珍貴回憶。

黃偉哲表示，台南車站見證市民求學、工作、旅行及返鄉的歲月，市府特別利用國慶連假，在車站周邊及月台設置復古場景與打卡道具，搭配快閃演出及街頭藝人互動，邀請民眾把握地下化通車前的連假，重返熟悉的月台。黃偉哲明天早上國慶升旗活動後，前往台南車站前站月台與市民互動。

觀旅局表示，活動以台南車站百年歷史及鐵道文化為主軸，規畫復古主題拍照區、紀念明信片、快閃劇及街頭藝人演出，民眾可寫下想對台南車站說的一句話，透過影像與文字記錄車站記憶。市府也希望將活動效益延伸至車站周邊，串聯觀光景點、商圈及在地美食，吸引旅客深入台南市區。

國慶連假3天，台南車站內外安排多項動靜態活動，每天推出「百年旅人」及「魚頭君」各2場快閃活動，透過復古服裝、情境演出及民眾互動，重現昔日旅客穿梭車站與月台的景象。站前廣場則規畫「廣場好聲音」舞台，每天安排3組街頭藝人接力演出，內容包括雜耍、趣味魔術、小丑默劇及吉他彈唱，讓旅客一下火車就能感受連假熱鬧氣氛。

觀光旅遊局長林國華表示，台南車站不只是交通門戶，更承載許多旅客的生活記憶，希望民眾在候車之餘，也能停下腳步，感受車站的歷史故事與時代變遷。

活動推出「『椪』到幸福」通車紀念椪餅，3天每天準備500份，民眾在月台或車站拍照打卡，即可至服務台兌換，每日限量、送完為止。活動也有機會獲得巷仔Niau胸章等紀念好禮。更多資訊可至台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

此次推出最受鐵道迷關注的「鐵道小旅行」，每天安排1梯次、限額30人，由專業導覽老師帶隊，搭乘火車從台南車站前往保安車站，沿途認識台南鐵道文化及車站故事。完成行程可獲得鐵路便當、永保安康紀念車票及限量紀念椪餅，每人報名費100元。不過，活動開放報名後隨即額滿，反應熱烈。

台南市長黃偉哲明天化身一日站長，在台南車站前站與市民互動。記者吳淑玲／攝影

台南鐵地下化通車倒數，在台南車站路面月台候車景況即將走入歷史。記者吳淑玲／攝影

台南市觀旅局在國慶連假推出再會百年月台系列活動，每天推出「百年旅人」及「魚頭君」各2場快閃活動。圖／台南市觀旅局提供

台南鐵地下化通車倒數，在台南車站路面月台候車景況即將走入歷史。記者吳淑玲／攝影