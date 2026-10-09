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台南麻豆北極殿普濟寺明大遶境 警公告交管路線籲提早繞道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆北極殿普濟寺大遶境警公告明天交通管制路線提醒民眾提早繞道。圖／警方提供
台南麻豆北極殿普濟寺大遶境警公告明天交通管制路線提醒民眾提早繞道。圖／警方提供

台南麻豆北極殿普濟寺明天全天遶境，將有大批各地陣頭與本地外地信徒民眾參加，麻豆警分局表示，因遶境隊伍與信徒行經交通要道，將依實際車流量及遶行狀況彈性管制，請外地遊客及當地民眾依警方指揮疏導，減少堵塞。

警方也公告明天清晨6時到深夜24時，重要管制路段，提醒沒參加活動民眾提早繞道：香陣會經麻豆中山路，管制沿線，車輛請改走新生南路、新生北路改道；麻佳路往麻豆方向車輛、提早改道走新生南路114巷便道。

廟會遶境將行經麻豆區中山路、自由路、成功街、仁愛路、三民路、和平路、民族路、信義路、興國路、興南路、民權路、忠孝路、復興街等市區道路，請路過民眾減速慢行，並遵守交通管制。

遶境預計40間宮廟及陣頭38陣參與，訂6時三炮啟行徒步遶境。警方說，因聲勢浩大，又逢國慶連假，將吸引眾多信眾觀看，麻豆分局依遶境隊伍及道路車流實際狀況彈性管制，車潮較多時，將於管制點實施暫時改道措施。

警方籲請用路人多利用麻豆市區聯外道路新生北路、新生南路、臺19甲線、市176線改道行駛，相關交通要道設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線。

警方說，除嚴格要求遶境隊伍行進應緊靠道路右側及路肩，也要求廟方派遣交通疏導志工及督陣人員適時引導陣頭行進，避免影響車流，重要大型路口將派員警疏導。

為維護遶境活動順遂進行，麻豆分局說，已於9月底與麻豆區公所邀集麻豆北極殿普濟寺、民政局、消防局、環保局、及參與宮廟召開遶境協調會議，會中與各宮廟負責人特別約法三章，務必做好環境清潔及遵守各項優質宮廟法令，晚上10時至翌日7時勿燃放炮竹煙火。相關單位活動期間成立聯合稽查小組，針對環境髒汙、鞭炮噪音、空氣汙染等問題，將依法開罰。

警方宣示會嚴正執法，約制各參與宮廟，告誡陣頭人員嚴禁陣頭衝突、聚眾滋事及搶轎等脫序行為，如有妨害安寧及聚眾鬥毆將依法告發及究責，呼籲自律勿讓傳統民俗活動變調。

麻豆分局請民眾耐心配合指揮，上下班族或非參加遶境建議提前避開香陣遶行路線，圍觀看熱鬧民眾及參加人員均應遵守交通安全規則，避免阻礙交通，有違反就開罰。

台南麻豆北極殿普濟寺大遶境，警公告明天交通管制路線提醒民眾提早繞道。圖／主辦單位提供
台南麻豆北極殿普濟寺大遶境，警公告明天交通管制路線提醒民眾提早繞道。圖／主辦單位提供

遶境 北極殿 交管

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