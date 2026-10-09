台南麻豆北極殿普濟寺明大遶境 警公告交管路線籲提早繞道

台南麻豆北極殿普濟寺明天全天遶境，將有大批各地陣頭與本地外地信徒民眾參加，麻豆警分局表示，因遶境隊伍與信徒行經交通要道，將依實際車流量及遶行狀況彈性管制，請外地遊客及當地民眾依警方指揮疏導，減少堵塞。

警方也公告明天清晨6時到深夜24時，重要管制路段，提醒沒參加活動民眾提早繞道：香陣會經麻豆中山路，管制沿線，車輛請改走新生南路、新生北路改道；麻佳路往麻豆方向車輛、提早改道走新生南路114巷便道。

廟會遶境將行經麻豆區中山路、自由路、成功街、仁愛路、三民路、和平路、民族路、信義路、興國路、興南路、民權路、忠孝路、復興街等市區道路，請路過民眾減速慢行，並遵守交通管制。

遶境預計40間宮廟及陣頭38陣參與，訂6時三炮啟行徒步遶境。警方說，因聲勢浩大，又逢國慶連假，將吸引眾多信眾觀看，麻豆分局依遶境隊伍及道路車流實際狀況彈性管制，車潮較多時，將於管制點實施暫時改道措施。

警方籲請用路人多利用麻豆市區聯外道路新生北路、新生南路、臺19甲線、市176線改道行駛，相關交通要道設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線。

警方說，除嚴格要求遶境隊伍行進應緊靠道路右側及路肩，也要求廟方派遣交通疏導志工及督陣人員適時引導陣頭行進，避免影響車流，重要大型路口將派員警疏導。

為維護遶境活動順遂進行，麻豆分局說，已於9月底與麻豆區公所邀集麻豆北極殿普濟寺、民政局、消防局、環保局、及參與宮廟召開遶境協調會議，會中與各宮廟負責人特別約法三章，務必做好環境清潔及遵守各項優質宮廟法令，晚上10時至翌日7時勿燃放炮竹煙火。相關單位活動期間成立聯合稽查小組，針對環境髒汙、鞭炮噪音、空氣汙染等問題，將依法開罰。

警方宣示會嚴正執法，約制各參與宮廟，告誡陣頭人員嚴禁陣頭衝突、聚眾滋事及搶轎等脫序行為，如有妨害安寧及聚眾鬥毆將依法告發及究責，呼籲自律勿讓傳統民俗活動變調。

麻豆分局請民眾耐心配合指揮，上下班族或非參加遶境建議提前避開香陣遶行路線，圍觀看熱鬧民眾及參加人員均應遵守交通安全規則，避免阻礙交通，有違反就開罰。