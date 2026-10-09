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「菜奇鴨」彩繪稻田亮相　交織台南後壁農村地景

中央社／ 台南9日電
今年台南好米季選在菁寮老街附近稻田進行「菜奇鴨稻陣走」彩繪，從空中俯瞰十分壯觀。聯合報系資料照
今年台南好米季選在菁寮老街附近稻田進行「菜奇鴨稻陣走」彩繪，從空中俯瞰十分壯觀。聯合報系資料照

2026台南好米季8月23日揭開序幕，「菜奇鴨彩繪稻田今天在後壁區菁寮里亮相，透過不同色彩稻株交織出特色農村地景，吸引民眾深入農村聚落，認識米食文化。

歷經1個多月栽植與生長，「菜奇鴨」彩繪稻田今天亮相，「2026台南好米─菜奇鴨稻陣走」健走同步登場，來回約2公里，串聯菁寮老街、茄芷工坊、義昌碾米廠及步穀農創館等特色景點，另規劃菜奇鴨見面會、米食DIY、農特產品展售市集及米食品嘗等活動。

南市府農業局表示，台南是全國重要稻米產區，後壁擁有良好農業生產環境，孕育品質優良好米；市府將持續透過台南好米季，結合農業生產、食農教育、米食文化及農村觀光，讓更多人走進後壁農村，認識稻米從產地到餐桌歷程，支持在地農民及優質農產品。

「菜奇鴨」稻田彩繪展出至10月25日，活動會場鄰近菁寮老街，讓人欣賞彩繪稻田之餘，也可漫遊農村聚落，品嘗台南好米，感受農村文化魅力。

彩繪 台南 農村 菜奇鴨

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