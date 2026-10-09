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「粉紅超跑」白沙屯媽祖睽違3年再訪嘉義市 萬人擠爆紅壇迎駕
嘉義市崎頂大福興宮建廟360周年，白沙屯拱天宮媽祖睽違3年再度到嘉義市贊境巡安，今天起一連兩天走訪市區宮廟及機關，吸引各地香燈腳前來隨行，上萬人齊聚擠爆紅壇，市長黃敏惠今天上午率市府團隊及宮廟代表迎駕，點燃起馬炮，祈求國泰民安、闔家平安。
黃敏惠說，白沙屯媽祖3年前第一次到嘉義市贊境，當時疫情為台灣帶來許多挑戰，媽祖帶給人民安定力量，今年在大福興宮邀請下，媽祖再度於國慶連假期間蒞臨，別具意義，感謝活動工作人員、市府團隊及警察同仁投入準備與維安，祝福嘉義市越來越好、台灣越來越好。
白沙屯拱天宮主委洪文華說，嘉市是個充滿人情味、相當熱情的城市，很高興能再次與地方信眾結緣，期待之後媽祖能常到嘉市賜福。大福興宮月老祖廟主委曾東本說，在黃敏惠帶領下再次送出大帖，促成白沙屯媽祖蒞嘉贊境，盼透過活動能將祝福帶給市民。
嘉義市政府民政處表示，白沙屯媽祖贊境活動於10月9日、10日舉行，俗稱「粉紅超跑」的媽祖鑾轎將行經市區各大宮廟及機關；大福興宮月老祖廟也安排連續兩晚的影歌星聯歡晚會，邀請民眾把握連假到嘉義市參拜祈福、逛夜市及欣賞表演，感受地方宗教文化與城市魅力。
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