白沙屯媽祖到嘉市贊境賜福　黃敏惠：帶來振奮力量

苗栗白沙屯媽祖今明兩天到嘉義市贊境賜福，市長黃敏惠說，3年前白沙屯媽祖首度嘉義市遶境正是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期，安定了嘉義市民心，給大家振奮的力量。

配合嘉義市崎頂大福興宮建廟360週年暨月老聖誕，拱天宮白沙屯媽祖在嘉義市進行2天的贊境賜福活動，今天上午7時許，黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、總統府資政張博雅、前立委張啓楷、民進黨立委王美惠等人點燃起馬炮後，「粉紅超跑」出發，大批信眾排隊鑽轎腳，也跟著媽祖遶境祈求平安健康。

黃敏惠致詞表示，「粉紅超跑」以2天的時間跑遍嘉義市，今天在西區遶境，明天是東區，要讓嘉義市愈來愈好。白沙屯媽祖今明兩天晚上都駐駕大福興宮。嘉義市與苗栗縣是姐妹縣市，白沙屯媽祖到來展現2縣市的情誼。黃敏惠呼籲香客們隨香時注意安全，要多喝水，雖已秋天，嘉義市的太陽仍大。

大福興宮日前公布了「粉紅超跑」遶境路線，上午很多信眾提前卡位在嘉義市興嘉公園旁青年街要鑽轎腳，但「粉紅超跑」未照路線行走，反而鑽進一旁的巷弄，引起了一陣混亂，信眾們紛紛起身去追媽祖。李姓民眾說，白沙屯媽真的名不虛傳，行經的路線無法輕易掌握。

白沙屯媽祖今天行經的路線沿途很多住家、商家陳設案桌、祭品恭迎，嘉義市文雅里民塗英志說，明天白沙屯媽祖將經過文雅里，已準備敬獻2000朵玉蘭花，祈求媽祖庇佑里民平安、健康，也要提供800顆玉蘭花茶葉蛋給香燈腳補體力。

白沙屯拱天宮主委洪文華表示，因信眾眾多，媽祖遶境難免有疏漏之處還請包涵，感恩嘉義市民的熱情，歡迎有空到拱天宮參拜。