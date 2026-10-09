快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖到嘉市贊境賜福　黃敏惠：帶來振奮力量

中央社／ 嘉義市9日電

苗栗白沙屯媽祖今明兩天到嘉義市贊境賜福，市長黃敏惠說，3年前白沙屯媽祖首度嘉義市遶境正是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期，安定了嘉義市民心，給大家振奮的力量。

配合嘉義市崎頂大福興宮建廟360週年暨月老聖誕，拱天宮白沙屯媽祖在嘉義市進行2天的贊境賜福活動，今天上午7時許，黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、總統府資政張博雅、前立委張啓楷、民進黨立委王美惠等人點燃起馬炮後，「粉紅超跑」出發，大批信眾排隊鑽轎腳，也跟著媽祖遶境祈求平安健康。

黃敏惠致詞表示，「粉紅超跑」以2天的時間跑遍嘉義市，今天在西區遶境，明天是東區，要讓嘉義市愈來愈好。白沙屯媽祖今明兩天晚上都駐駕大福興宮。嘉義市與苗栗縣是姐妹縣市，白沙屯媽祖到來展現2縣市的情誼。黃敏惠呼籲香客們隨香時注意安全，要多喝水，雖已秋天，嘉義市的太陽仍大。

大福興宮日前公布了「粉紅超跑」遶境路線，上午很多信眾提前卡位在嘉義市興嘉公園旁青年街要鑽轎腳，但「粉紅超跑」未照路線行走，反而鑽進一旁的巷弄，引起了一陣混亂，信眾們紛紛起身去追媽祖。李姓民眾說，白沙屯媽真的名不虛傳，行經的路線無法輕易掌握。

白沙屯媽祖今天行經的路線沿途很多住家、商家陳設案桌、祭品恭迎，嘉義市文雅里民塗英志說，明天白沙屯媽祖將經過文雅里，已準備敬獻2000朵玉蘭花，祈求媽祖庇佑里民平安、健康，也要提供800顆玉蘭花茶葉蛋給香燈腳補體力。

白沙屯拱天宮主委洪文華表示，因信眾眾多，媽祖遶境難免有疏漏之處還請包涵，感恩嘉義市民的熱情，歡迎有空到拱天宮參拜。

白沙屯 白沙屯媽祖 黃敏惠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白沙屯媽祖連2天駐駕嘉義 3千個美金福袋、5千個祈福奶嘴送信眾

張啓楷挺壯世代 喊加碼嘉市敬老卡、就業補助

張麗善、黃敏惠 獻禮雲嘉百歲活力爺嬤

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

相關新聞

「粉紅超跑」白沙屯媽祖睽違3年再訪嘉義市 萬人擠爆紅壇迎駕

嘉義市崎頂大福興宮建廟360周年，白沙屯拱天宮媽祖睽違3年再度到嘉義市贊境巡安，今天起一連兩天走訪市區宮廟及機關，吸引各地香燈腳前來隨行，上萬人齊聚擠爆紅壇，市長黃敏惠今天上午率市府團隊及宮廟代表迎駕，點燃起馬炮，祈求國泰民安、闔家平安。

台南房市盤整新屋移轉占逾4成 永康交易居冠、北區也爆增6成

台南市第3季房市交易量持續盤整，土地及建物買賣移轉量均較上季下滑，但與去年同期相比，年減幅度明顯收斂。其中，永康區建物買賣移轉達1107棟，連續兩季居全市之冠，年增70.05%；北區也大增75.75%，反映新建案完工交屋仍是支撐區域交易量的重要因素。

台南麻豆北極殿普濟寺明大遶境 警公告交管路線籲提早繞道

台南麻豆北極殿普濟寺明天全天遶境，將有大批各地陣頭與本地外地信徒民眾參加，麻豆警分局表示，因遶境隊伍與信徒行經交通要道，將依實際車流量及遶行狀況彈性管制，請外地遊客及當地民眾依警方指揮疏導，減少堵塞。

「菜奇鴨」彩繪稻田亮相　交織台南後壁農村地景

2026台南好米季8月23日揭開序幕，「菜奇鴨」彩繪稻田今天在後壁區菁寮里亮相，透過不同色彩稻株交織出特色農村地景，吸引...

點亮遊子回家的路！雲林門戶平和橋優化防鏽及光環境 拚春節前完工

位於國道1交流道附近的雲林縣虎尾和斗南交界的平和橋，是雲林遊子返鄉的重要地標，看到橋就代表「家到了」，為讓家鄉門面更光彩美麗，縣府將動工進行鋼構防鏽塗裝及夜間光環境工程，預計趕在明年春節前完成，讓返鄉過年的人看到家門美美的。

張麗善、黃敏惠 獻禮雲嘉百歲活力爺嬤

重陽節將屆，雲林縣長張麗善昨連訪七名百歲以上長者，包括縣內最年長男性、一○六歲陳長發，他依舊耳聰目明、性情開朗；嘉義市長黃敏惠昨拜訪三名人瑞，其中一百歲的江平鎮仍會用羅馬數字記帳算數，展現驚人記憶力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。