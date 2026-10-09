點亮遊子回家的路！雲林門戶平和橋優化防鏽及光環境 拚春節前完工

位於國道1交流道附近的雲林縣虎尾和斗南交界的平和橋，是雲林遊子返鄉的重要地標，看到橋就代表「家到了」，為讓家鄉門面更光彩美麗，縣府將動工進行鋼構防鏽塗裝及夜間光環境工程，預計趕在明年春節前完成，讓返鄉過年的人看到家門美美的。

縣長張麗善表示，平和橋連接虎尾、斗南兩鎮，是通勤、就學、生活及產業往來的重要橋梁，該工程除檢視橋體結構安全，將針對鏽蝕橋體進行清理防護及塗裝更新，維護鋼構防蝕。

工程同步改善夜間光環境，重新規畫照明設施，燈光設計將以不影響駕駛視線安全實用為原則，並兼顧橋梁景觀。交通工務局長汪令堯表示，改善範圍約60公尺，經費約900多萬元。

議長黃凱表示，平和橋是雲林進出門戶，車流相當大，施工期間務必請廠商設置明顯告示及安全設施，提醒用路人注意安全。