張麗善、黃敏惠 獻禮雲嘉百歲活力爺嬤

雲林縣長張麗善（中）探訪西螺鎮一○六歲人瑞陳長發（左）。記者蔡維斌／攝影

重陽節將屆，雲林縣長張麗善昨連訪七名百歲以上長者，包括縣內最年長男性、一○六歲陳長發，他依舊耳聰目明、性情開朗；嘉義市長黃敏惠昨拜訪三名人瑞，其中一百歲的江平鎮仍會用羅馬數字記帳算數，展現驚人記憶力。

雲林縣百歲人瑞共一八五人，女性最年長者為古坑鄉一○七歲劉張忍、男性為西螺鎮陳長發，張麗善拜訪七人，致贈重陽敬老禮金一萬兩千元、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，首站訪陳長發，他依舊耳聰目明，看報不必戴眼鏡，每天愛看電視摔角和布袋戲，生活自理吃食簡單，性情開朗。

陳長發家人說，幾年前他打電話「Call in」一個算命節目，對方問幾歲，他回說「我一○三歲」，電話那端愣了一會兒回「不好意思，超過一百歲我們沒在算」；張麗善獻上祝福「長命百歲」，突想起對方已超過百歲，馬上改口「萬壽無疆、福如東海」，引起現場大笑，充滿喜氣。

嘉市百歲以上六十九人，黃敏惠前往三名人瑞住處，致贈一萬兩千元與營養禮金五千等八項賀禮；一○七歲的謝武元廿三歲時搭木船到台，憑著母親傳授的白糖粿手藝闖出一片天，並與妻子育有五名子女，四代同堂，市長到訪時他正看著喜愛的日本摔角，展現滿滿活力。

一百歲的何子敬當年帶皮箱來台後投身教育，在多所國小任教，昔日遇颱風淹水曾留宿照顧學生，這份師生情誼長達數十年；百歲的江平鎮自幼在山仔頂務農並幫忙賣菜，至今仍會運用羅馬數字記帳算數，展現驚人記憶力。