民怨不斷…台南永康高速一、二街年取締逾萬件 速限調升至60公里

台南永康區的國道一號東側高速一街、西側高速二街是往返市區通勤要道，原速限每小時五十公里，因道路寬敞、線形平直，不少駕駛下高速公路駛入常超速挨罰，引發民怨，經議員多次質詢並提案要求「速限合理化」，市府檢討後將全段速限調高至六十公里，並同步改善事故熱點及號誌。

南市交通局表示，高速一街、二街為三線道，整體道路寬敞、線形平直，沿線橫交的道路不多，經調閱當初道路設計速率為每小時五十至六十公里，在議員、地方相關單位會勘，且評估道路條件及行車狀況，決定將全段速限提高十公里。

市議員朱正軒說，台南去年全年固定測速照相桿及科技執法取締統計，兩項榜首均落在永康區，其中高速一街二段測速桿全年取締達一萬一七一件，位居全市第一名，顯示現行速限與駕駛人實際行駛狀況可能存在明顯落差。

朱正軒要求檢討以讓道路設計與駕駛行為更一致，如果市府認定道路應維持低速行駛，就應從道路工程著手，若評估道路條件允許提高速限，則須合理調整速限，同時改善事故頻繁路口，不能單純依靠測速取締管理交通。

朱正軒六月提議建請市府檢討高速一街、二街道路設計，市議會通過後，交通局七月廿八日邀相關單位及道安顧問現勘，最後採取「全段調整速限、同步改善事故熱點」方式辦理。交通局指出，提高速限並非單純放寬管制，將同步針對事故熱點做檢討，並辦理號誌時制及事故熱點路口的交通工程改善。