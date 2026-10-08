雲林艾杰旭罷工圓滿落幕 勞資達成共識後各自表述

雲林縣艾杰旭顯示玻璃公司因調薪問題引發工會絕食罷工，昨晚經勞動部和雲林縣政府居間長達7小時協商直至深夜達成共識，資方同意未來兩年調高月薪1200元，罷團今撤退圓滿收場，事後表示將持續配合總工會爭取修法，資方則也澄清「25年來未曾調薪」不實說法，期待未來勞資要更理性解決爭議。

艾杰旭工會不滿公司未實現調薪承諾，從今年4月透過管道要與資方協商未果，8月由工會理事長沈全成絕食80小時後，本月6日發動罷工，各地工會也來聲援，駐守工廠門外抗議，引起各方關注，昨天下午由勞動部勞資關係司和雲林縣府勞青處出面，居間協商。

雙方就薪資調整方案達成共識，將於2027年及2028年每月底薪全面調薪1200元，未來2029年、2030年的調薪，公司也會和工會進行協商。罷團也於今天下午撤離，罷工行動圓滿劃下句點。

工會表示，未來將致力於與上級工會一同提升雲林的勞工意識並聲援全國勞動政策的改善，這次罷工凸顯雲林許多勞工面臨低薪及勞動條件被打壓，呼籲更多勞工站出來捍衛自己的權益，因勞工退休金新制6%的雇主提撥率亟待提高，該工會將於10月19日響應台灣工人鬥陣總工會號召上凱道要求政府修法。

艾杰旭公司也釋出善意，除現行薪資調整制度外，將進一步以具體方式改善員工待遇，以維持公司永續經營與員工生活安定，至於近來外傳「公司25年來從未調薪」，公司也再次強調與事實不符。

艾杰旭指出，以製造現場為主的一般員工，薪資水準（平均數及中位數）自2014年起兩年累計成長約25%，有持續性改善，對於「25年來未曾調薪」這類過度簡化的資訊，對公司信用及評價造成影響，深感遺憾，感謝所有在這次事件中給予理解與協助的員工、行政單位及各界人士，期待未來勞資爭議應透過冷靜理性的協商解決。

艾杰旭顯示玻璃公司罷工，經中央和地方出面居間協商，勞資雙方達成共識，罷團也於下午撤離工廠，圓滿收場。圖／罷團提供