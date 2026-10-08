倒數9天！台南鐵路地下化將通車 國樂今晚走進百年車站

台南鐵路地下化即將在17日通車，台南市政府以今晚在國定古蹟台南火車站推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓國樂走進百年車站。台南市民族管絃樂團分別於晚間6時、7時、8時帶來3場演出，候車旅客與市民在往返之間與音樂不期而遇，為鐵路地下化通車前夕增添不同的城市記憶。

活動以「樂」代表國樂、音樂，「驛」則象徵車站及人們抵達、離開的旅程。演出曲目兼具傳統與流行，包括「夜來香」、「關仔嶺之戀」等耳熟能詳的旋律，也演奏「吉依卡哇」，透過國樂重新詮釋不同世代熟悉的作品，讓傳統樂器與現代流行文化在百年車站交會。

台南市民族管絃樂團團長陳柏元表示，此次以快閃形式走進車站，希望國樂走出傳統舞台，讓演奏者與觀眾之間不再有明確界線。車站原有的廣播、人聲、行李拖行聲及往來腳步聲，也自然成為演出的一部分。

在這座長年迎送旅人的百年車站裡，短暫的音樂演出讓交通節點轉化為城市生活的舞台，也為鐵路地下化前後的新舊交會留下聲音記憶。當熟悉旋律在車站迴盪，旅客與市民共同聆聽，也共同見證台南從一段旅程走向下一段旅程。

文化局副局長林韋旭也到場，與旅客、市民一同聆聽演出，延續鐵路地下化系列活動。

市長黃偉哲表示，台南鐵路地下化全長8.23公里，工程歷經用地取得、文化資產保存等挑戰，在中央、地方共同努力下，即將迎來正式通車。鐵路地下化不只是交通運輸方式改變，也將重新串聯台南市區東西兩側，牽動都市縫合、土地利用及城市發展。

黃偉哲指出，市府以「辦喜事」的心情規畫一系列通車活動，希望市民不只是城市建設的見證者，也能實際參與、共同分享台南迎向下一階段發展的重要時刻。

新站即將啟用的此刻，陪伴台南走過不同年代的舊站，也正準備進入下一段生命歷程。現有台南火車站古蹟站體未來將進行修復與活化，並與現代化地下新站並存，讓新的交通機能與歷史空間在城市中各自延續。

一座城市向前移動，並不意味著過去必須退場；相反地，歷史留下的建築、空間與生活記憶，將透過保存、修復與再利用，重新找到與當代城市生活相遇的位置，讓台南在迎向未來的同時，也保留可以回望的文化座標。

台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供

台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供