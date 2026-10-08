快訊

紅到日本去！日女曝身邊朋友集體愛上台灣1藥品 網訝異：為什麼

昔金鐘主持人淪時薪105元洗碗工！ 他染毒消失10年近況曝光

連假前夕湧人潮…東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫四散宛如大逃殺

聽新聞
0:00 / 0:00

倒數9天！台南鐵路地下化將通車 國樂今晚走進百年車站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供
台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供

台南鐵路地下化即將在17日通車，台南市政府以今晚在國定古蹟台南火車站推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓國樂走進百年車站。台南市民族管絃樂團分別於晚間6時、7時、8時帶來3場演出，候車旅客與市民在往返之間與音樂不期而遇，為鐵路地下化通車前夕增添不同的城市記憶。

活動以「樂」代表國樂、音樂，「驛」則象徵車站及人們抵達、離開的旅程。演出曲目兼具傳統與流行，包括「夜來香」、「關仔嶺之戀」等耳熟能詳的旋律，也演奏「吉依卡哇」，透過國樂重新詮釋不同世代熟悉的作品，讓傳統樂器與現代流行文化在百年車站交會。

台南市民族管絃樂團團長陳柏元表示，此次以快閃形式走進車站，希望國樂走出傳統舞台，讓演奏者與觀眾之間不再有明確界線。車站原有的廣播、人聲、行李拖行聲及往來腳步聲，也自然成為演出的一部分。

在這座長年迎送旅人的百年車站裡，短暫的音樂演出讓交通節點轉化為城市生活的舞台，也為鐵路地下化前後的新舊交會留下聲音記憶。當熟悉旋律在車站迴盪，旅客與市民共同聆聽，也共同見證台南從一段旅程走向下一段旅程。

文化局副局長林韋旭也到場，與旅客、市民一同聆聽演出，延續鐵路地下化系列活動。

市長黃偉哲表示，台南鐵路地下化全長8.23公里，工程歷經用地取得、文化資產保存等挑戰，在中央、地方共同努力下，即將迎來正式通車。鐵路地下化不只是交通運輸方式改變，也將重新串聯台南市區東西兩側，牽動都市縫合、土地利用及城市發展。

黃偉哲指出，市府以「辦喜事」的心情規畫一系列通車活動，希望市民不只是城市建設的見證者，也能實際參與、共同分享台南迎向下一階段發展的重要時刻。

新站即將啟用的此刻，陪伴台南走過不同年代的舊站，也正準備進入下一段生命歷程。現有台南火車站古蹟站體未來將進行修復與活化，並與現代化地下新站並存，讓新的交通機能與歷史空間在城市中各自延續。

一座城市向前移動，並不意味著過去必須退場；相反地，歷史留下的建築、空間與生活記憶，將透過保存、修復與再利用，重新找到與當代城市生活相遇的位置，讓台南在迎向未來的同時，也保留可以回望的文化座標。

台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供
台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供

台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供
台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供

台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供
台南市政府今晚選在承載不同世代城市記憶的國定古蹟台南火車站，推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓音樂走進日常、走進旅人的行程。圖／台南市文化局提供

台南 鐵路地下化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3年投入3500萬元修復　台南「原龍崎庄長官舍」啟用

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

從台灣廟口到世界舞台：明華園未完待續的百年戲曲夢

臺南百年月台化身「9¾月台」！邀您收藏車站記憶，推限量鐵道記憶小旅行！

相關新聞

倒數9天！台南鐵路地下化將通車 國樂今晚走進百年車站

台南鐵路地下化即將在17日通車，台南市政府以今晚在國定古蹟台南火車站推出「樂・驛」國樂快閃演出，讓國樂走進百年車站。台南市民族管絃樂團分別於晚間6時、7時、8時帶來3場演出，候車旅客與市民在往返之間與音樂不期而遇，為鐵路地下化通車前夕增添不同的城市記憶。

雲林艾杰旭罷工圓滿落幕 勞資達成共識後各自表述

雲林縣艾杰旭顯示玻璃公司因調薪問題引發工會絕食罷工，昨晚經勞動部和雲林縣政府居間長達7小時協商直至深夜達成共識，資方同意未來兩年調高月薪1200元，罷團今撤退圓滿收場，事後表示將持續配合總工會爭取修法，資方則也澄清「25年來未曾調薪」不實說法，期待未來勞資要更理性解決爭議。

員工涉索賄加速發照 南市府：絕不寬貸、全面檢討建管監督機制

台南市政府工務局建築管理科謝姓副工程司涉嫌利用建案使用執照審查及核准職務，從2022年至2026年間向建商及「跑照業者」索賄15次，不法所得達405萬4850元，台南地檢署今天偵結起訴，並具體求刑10年、褫奪公權3年。台南市工務局表示，對於員工涉嫌利用公權力謀取私利予以最嚴厲譴責，將全力配合司法調查，依法究責，絕不寬貸。

台南157線周遭不斷傳有狗貓被毒死 民眾痛罵已成流浪貓狗「死亡道路」

台南市歸仁區沙崙農場周遭多年不斷有狗貓被人毒死，昨天沙崙一街又有民眾發現4隻毛色黑白相間幼犬中毒倒在路旁水溝蓋，只剩一隻不斷抽搐全部都死亡，一旁有嘔吐物，因為當地不斷有狗貓被毒死。民眾不滿都已經幫小狗結紮了，還有人要趕盡殺絕，痛罵毒狗者不得好死。市府動保處表示，已接獲報案，配合警方追查有無人蓄意毒狗。

嘉義縣道159線斥資2億多改善 新增左轉專用道、行人庇護島

嘉義縣新港鄉縣道159線串聯北港、新港、太保麻魚寮及嘉義市西區等生活圈，車流頻繁且路面不平，縣府向中央爭取前瞻經費補助，改善長度約3.4公里，投入2億7847萬元工程經費，強化路基結構及承載能力，縣長翁章梁今天視察工程進度，預計11月底完工。

黃偉哲又出國拚行銷台南 赴韓拜會京畿道農水產振興院拓展市場

台南市長黃偉哲今天出訪韓國，首站到京畿道農水產振興院，討論農產品行銷、產品認證及學生營養午餐食材供應等議題，盼透過與韓國地方政府農業單位間的交流，拓展台南與韓國更多元的合作機會，加速布局韓國市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。