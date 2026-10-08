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員工涉索賄加速發照 南市府：絕不寬貸、全面檢討建管監督機制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府工務局謝姓副工程司涉嫌違反貪汙治罪條例遭起訴，工務局聲明嚴厲譴責，絕不寬貸、全面檢討建管監督機制。記者吳淑玲／攝影
台南市政府工務局謝姓副工程司涉嫌違反貪汙治罪條例遭起訴，工務局聲明嚴厲譴責，絕不寬貸、全面檢討建管監督機制。記者吳淑玲／攝影

台南市政府工務局建築管理科謝姓副工程司涉嫌利用建案使用執照審查及核准職務，從2022年至2026年間向建商及「跑照業者」索賄15次，不法所得達405萬4850元，台南地檢署今天偵結起訴，並具體求刑10年、褫奪公權3年。台南市工務局表示，對於員工涉嫌利用公權力謀取私利予以最嚴厲譴責，將全力配合司法調查，依法究責，絕不寬貸。

工務局表示，建築使用執照核發攸關公共安全與人民權益，絕不容許任何人將行政審查權限當成索取不法利益的工具。針對謝姓員工涉案，工務局深感痛心，除尊重司法偵辦及後續審理結果，也將全力配合司法調查，依法究責。

工務局指出，後續將會同政風單位全面檢討建管業務監督機制，強化異常案件查核，避免行政權限遭到濫用；同時持續加強廉政宣導及法紀教育，精進管理、查核與監督機制，確保建管審查公平、公正、透明，避免少數人員的不法行為損害整體公務體系公信力。

南檢指出，謝男自2011年6月起擔任工務局建築管理科副工程司，負責東區、南區、北區、安平區、中西區及安南區建案的使用執照審查及核准業務。檢方查出，謝男自2022年至2026年間，利用現場查驗及建案審查機會，向建商或跑照業者索取現金及財物，包括電動曬衣架、淨水器、空氣清淨機、電視、環繞喇叭等，甚至連轎車烤漆費也要求業者支付，累計15次，犯罪所得405萬4850元。

檢方認定，謝男身為公務員，卻利用使用執照審查權限索取賄賂，索賄次數多、金額不小，嚴重有辱官箴。雖然謝男在偵查中坦承犯行，並主動繳回全部犯罪所得，符合減輕其刑規定，檢方仍認為不宜輕縱，具體求處有期徒刑10年、褫奪公權3年。

台南

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