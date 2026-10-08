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台南157線周遭不斷傳有狗貓被毒死 民眾痛罵已成流浪貓狗「死亡道路」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市動保處接獲通報已結紮小狗被毒死，派員到場採樣。圖／台南市動保處提供
台南市動保處接獲通報已結紮小狗被毒死，派員到場採樣。圖／台南市動保處提供

台南市歸仁區沙崙農場周遭多年不斷有狗貓被人毒死，昨天沙崙一街又有民眾發現4隻毛色黑白相間幼犬中毒倒在路旁水溝蓋，只剩一隻不斷抽搐全部都死亡，一旁有嘔吐物，因為當地不斷有狗貓被毒死。民眾不滿都已經幫小狗結紮了，還有人要趕盡殺絕，痛罵毒狗者不得好死。市府動保處表示，已接獲報案，配合警方追查有無人蓄意毒狗。

昨天下午有民眾行經歸仁區沙崙一街發現4隻已結紮的幼犬，有3隻陳屍水溝蓋上，只剩一隻不斷抽搐、跺腳，不久也痛苦斷氣死亡，一旁留有不明嘔吐物，合理懷遭人惡意下毒，因為當地南157線沿路從歸仁到高雄交界一帶不斷有人下毒，民眾忍不住痛罵「下毒者病殘全家不得好死」。

當地民眾說，南157線從歸仁二甲一路往南結果高鐵特定區、一路到接近長榮大學附近與高雄交界處有許多養雞養鴨業者，都以貓狗會去攻擊雞鴨圍理由，會在附近下毒，有民眾的狗因而死亡，但是一直找不到下毒者。「157線這條道路不斷有人丟棄貓狗、也不斷有人下毒，可說是流浪貓狗的死亡公路」。

動保處表示，7日下午接獲民眾通報，指歸仁區沙崙一街發現流浪犬疑遭毒殺，派員現場查辦。「經於附近地毯式搜尋，共發現4隻犬隻，其中3隻已死亡，另1隻於送醫途中不治」。已於現場採集犬隻嘔吐物及疑似毒餌留存送驗，並將其中1隻犬隻大體帶回，進一步採檢胃內容物。

動保處表示，將會同歸仁警分局查辦到底。

動保法規定使用藥物、槍械致複數動物（一隻以上）死亡且情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。主管機關得公佈（也可以不公布）其姓名、照片及違法事實。

台南市動保處接獲通報已結紮小狗被毒死，派員到場採樣。圖／台南市動保處提供
台南市動保處接獲通報已結紮小狗被毒死，派員到場採樣。圖／台南市動保處提供

台南 流浪犬 死亡

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