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嘉義縣道159線斥資2億多改善 新增左轉專用道、行人庇護島

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣道159線改善工程即將完工，縣長翁章梁今天視察工程狀況，預計11月底完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣道159線改善工程即將完工，縣長翁章梁今天視察工程狀況，預計11月底完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港鄉縣道159線串聯北港、新港、太保麻魚寮及嘉義市西區等生活圈，車流頻繁且路面不平，縣府向中央爭取前瞻經費補助，改善長度約3.4公里，投入2億7847萬元工程經費，強化路基結構及承載能力，縣長翁章梁今天視察工程進度，預計11月底完工。

建設處表示，縣道159線車流頻繁且路面不平，縣府向中央爭取前瞻基礎建設「提升道路品質計畫（旗艦型計畫）」核定經費2億2727萬元，包括中央補助2億元、地方配合款2727萬元；縣府另自籌5120萬元推動第2期改善工程，預計11月底完工，兩期總經費達2億7847萬元。

建設處指出，縣道159線改善範圍自新港鄉嘉北路與嘉民路口起向南延伸至縣道166線附近，全長約3.4公里；車道配置部分，在維持原有雙向六車道前提下，將車道寬度由3.5公尺調整為3.25公尺，引導車輛降低速度，並於重要路口增設左轉專用車道。

此外，因部分路段路基條件不佳，工程同步強化道路結構與承載能力，提升大型車輛通行穩定性及道路使用年限；另也檢討嘉民路與嘉北路口、嘉68線及縣道166線路口動線，設置行人穿越線、人行道、行人庇護島等設施，並配合移設分隔島島頭，改善行人通行空間。

翁章梁表示，縣道159線串聯民雄與新港，是通行重要道路，媽祖大道也是居民要道，車流量很多，除了經常發生車禍，也持續收到路面不平的陳情反映，藉由這次工程將同步改善長久問題，如今道路即將全面完工，一定可以為地方帶來更好的生活品質。

建設處表示，近年陸續改善大林、溪口、新港及民雄等地重要聯絡道路，涵蓋縣道166線、164線、162乙線及159線等交通路廊，建設經費累計投入超過10億元，盼強化與國道1號及3號交通串聯，提升區域通行效率，改善路口安全、人行空間與道路景觀。

嘉義縣道159線改善工程即將完工，新增行人庇護島設施。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣道159線改善工程即將完工，新增行人庇護島設施。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣道159線改善工程即將完工，新增左轉專用車道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣道159線改善工程即將完工，新增左轉專用車道。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣道159線投入2億7847萬元改善，強化道路結構與承重能力，改善道路標線及交通設施。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣道159線投入2億7847萬元改善，強化道路結構與承重能力，改善道路標線及交通設施。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 行人 翁章梁

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