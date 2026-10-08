黃偉哲又出國拚行銷台南 赴韓拜會京畿道農水產振興院拓展市場

台南市長黃偉哲今天出訪韓國，首站到京畿道農水產振興院，討論農產品行銷、產品認證及學生營養午餐食材供應等議題，盼透過與韓國地方政府農業單位間的交流，拓展台南與韓國更多元的合作機會，加速布局韓國市場。

黃偉哲表示，韓國是台南非常重視的交流夥伴，位處韓國首都圈的京畿道更是重中之重。他指出，台南今年以京畿道平澤市為起點推動農產品交流，雙方不僅簽署農特產品交流備忘錄，也互訪推廣平澤梨跟台南鳳梨，獲得良好迴響。

黃偉哲指出，京畿道農水產振興院為隸屬道政府的重要農業機構，是長期負責道內各級學校食材供應及農產流通的重要平台，他表示，此次拜會除汲取京畿道在農產品供應及行銷推廣上的經驗外，也盼能將與平澤市的農產交流經驗拓展至京畿道更多城市，推動雙方在農產品行銷上的合作。

韓國京畿道人口約1400萬人，農水產振興院為隸屬韓國京畿道政府的農業相關單位，為京畿道重要的農漁水產流通平台，包含提供道內83萬名中小學及軍隊有機食材、推動京畿道優質食品認證(Gmark)及農村振興等等。

台南市長黃偉哲（左三）今天出訪韓國，首站到京畿道農水產振興院，與該單位討論農產品行銷、產品認證及學生營養午餐食材供應等議題。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天出訪韓國，首站到京畿道農水產振興院，與該單位討論農產品行銷、產品認證及學生營養午餐食材供應等議題。圖／台南市政府提供