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張麗善探訪106歲「看報爺爺」陳長發 他還有段Call in電視節目趣事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺鎮106歲陳長發是雲林最高齡爺爺，縣長張麗善探訪，還有說有笑，對老人家耳聰目明，還能讀報看電視且樂觀豁達，認為值得大家學習。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮106歲陳長發是雲林最高齡爺爺，縣長張麗善探訪，還有說有笑，對老人家耳聰目明，還能讀報看電視且樂觀豁達，認為值得大家學習。記者蔡維斌／攝影

重陽將屆，雲林縣百歲人瑞共有185位，其中女性最年長者為古坑鄉107歲的劉張忍；男性是西螺鎮106歲的陳長發，雲林縣長張麗善今天下午拜訪人瑞，首站到西螺探訪陳長發，親自致贈重陽敬老禮金1萬2千元、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，對陳老爺爺依舊耳聰目明看報紙，生活趣味多，給予更多祝福。

百歲人生不只是歲月的累積，更承載著一世代智慧、堅毅，每個人背後都有珍貴勵志的生命故事，為祝福長輩走過百年歲月，雲林縣長張麗善今天到西螺鎮陳長發與鄭李春嬌、斗六市章成紀、虎尾鎮許梅代、吳陳彩蜜與阮陳賽珠，以及土庫鎮鍾蔡則等7位百歲人瑞家中，親自致贈重陽敬老禮金1萬2千元及總統府敬老狀及金鎖片，並給予最深的敬意與祝福。

今天首站到雲林最高齡106歲男性陳長發家中，看到陳老先生依舊耳聰目明，看報不必戴眼鏡，每天愛看電視摔角和布袋戲，生活自理吃食簡單，性情開朗，趣事多多，他的家人說，前兩年看電視一個算命Call in節目，老人家還真的親自打電話到節目，想請幫忙算命，對方問他幾歲，爺爺回說「我103歲！」，電話那端愣了一會兒，笑說「不好意思，超過一百歲我們沒在算」，引來全場大笑。

張麗善也對老人家獻上祝福「長命百歲！」，才想起「對吼！阿公已百歲」馬上改口「萬壽無疆、福如東海」，再次引來哄堂大笑，充滿喜氣。

張麗善說，走訪過程中，看見百歲長輩雖年逾百歲，人生依然精彩，保持樂觀、豁達的生活態度，仍持續學習、享受生活，從長輩歷經時代變遷，累積豐富人生智慧，仍以正向樂觀的態度面對生活，這正是幸福長壽的重要秘訣，值得大家學習。

西螺鎮106歲陳長發是雲林最高齡爺爺，縣長張麗善探訪，還有說有笑，對老人家耳聰目明，還能讀報看電視且樂觀豁達，認為值得大家學習。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮106歲陳長發是雲林最高齡爺爺，縣長張麗善探訪，還有說有笑，對老人家耳聰目明，還能讀報看電視且樂觀豁達，認為值得大家學習。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 爺爺

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