一年狂開萬張罰單惹民怨！台南永康高速一街、二街限速調升至60公里

台南市永康區的國道一號東側高速一街、西側高速二街是往返市區通勤要道，原速限每小時50公里，因道路寬敞、線形平直，駕駛從高速公路下來駛入後，常超出速限，加上設有2支測速照相機，一年開出上萬張罰單引發民怨。經議員多次質詢並提案要求「速限合理化」，交通局邀集議員及專家會勘檢討，確認全段速限調高至60公里，並同步改善事故熱點及號誌。

市議員朱正軒表示，台南市2025年全年固定測速照相桿及科技執法取締統計，兩項榜首均落在永康區，其中高速一街二段測速桿全年取締達1萬0171件，位居全市第一名。他多次在議會質詢、提案及現場會勘，持續要求檢討速限與道路條件的落差，成功爭取高速一街、高速二街速限由每小時50公里調升至60公里，並配合號誌調整及事故熱點改善，兼顧通行效率與安全。

朱正軒要求檢討，如果交通局認定道路就應該維持低速行駛，就應從道路工程著手，例如重新設計車道寬度、縮減車道尺度，讓駕駛人在道路環境引導下自然降低車速；如果評估道路條件允許提高速限，就應合理調整速限，同時改善事故頻繁路口，不能單純依靠測速取締管理交通。

朱正軒指出，測速照相一年開出上萬張罰單，顯示現行速限與駕駛人實際行駛狀況可能存在明顯落差。他不認同以大量開罰作為主要交通管理手段，認為交通安全應從道路工程、合理速限及交通教育等面向整體改善，讓道路設計與駕駛行為更一致。

朱正軒今年6月提議建請市府檢討高速一街、二街道路設計，市議會通過後，交通局7月28日邀集相關單位及道安顧問現勘，從道路條件、行車狀況及事故分布等面向評估，最後採取「全段調整速限、同步改善事故熱點」方式辦理。

交通局表示，高速一街、二街為三線道，整體道路寬敞、線形平直，沿線橫交道路不多，且警察局設置2支測速照相設備，民眾長期反映現行50公里速限與道路條件存在落差。經調閱當初道路設計速率為每小時50至60公里，在議員、地方及相關單位會勘後，評估道路條件及行車狀況，決定將全段速限提高10公里。

交通局強調，提高速限並非單純放寬管制，同步針對事故熱點進行檢討，避免因速限調高反而增加事故風險。沿線號誌化路口的黃燈及全紅清道時間已完成檢核，配合速限調整，辦理號誌時制及事故熱點路口交通工程改善。

朱正軒表示，這次在交通局、議員陳皇宇、楊中成，以及在地里長共同討論後，最後確定採提高速限方案，希望未來能真正做到「速限合理化、事故熱點改善」雙軌並進，讓交通安全不只是靠開罰單，而是從道路設計及整體交通環境著手改善。

台南市永康區高速一、二街速限從50公里調升至60公里。圖／朱正軒提供

警方統計台南測速照相第1名、取締10171件在永康高速一街2段與永二街245巷26弄路口。圖／讀者提供

台南市永康區高速一、二街速限從50公里調升至60公里。圖／朱正軒提供