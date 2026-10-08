85年歷史原龍崎庄長官舍毀損多年 南市府修復規畫委外經營

二次大戰日本殖民期間興建損毀多年的台南「原龍崎庄長官舍」經3年、3500萬修復，今天宣告啟用。市政府府表示，未來官舍將成為居民交流、文化傳承及遊客認識龍崎的重要據點。

副市長姜淋煌主持揭牌，文化局長黃雅玲、民政局長李芳林、龍崎區長陳龍政及市議員陳皇宇、吳禹寰、杜素吟，與立委王定宇、里長等地方人士見證。

陳龍政表示，官舍從修復到重新啟用，是文化資產保存的重要里程碑，但修復完成並非工作的終點。官舍將規畫委外經營，朝歷史展示、走讀教育及藝文展演等多用途發展，並結合在地社區、文化工作者及地方特色資源，辦理展覽與文化交流活動，讓老建築重新成為地方生活的一部分。未來官舍不只是承載地方歷史的空間，更能成為居民交流、文化傳承及外地民眾認識龍崎的重要據點。

原龍崎庄長官舍1941年興建，為日本殖民時期地方行政官宿舍建築。龍崎區公所表示，修復工程除保存原有日式木造建築特色，依循文化資產保存精神修復。今天主持修復工程的胡杏璋建築師導覽，介紹官舍木造結構、榫卯工法及修復過程，讓與會者認識建築特色及歷史脈絡。

姜淋煌表示，龍崎早年曾是新豐地區繁榮聚落，如何在保存歷史的同時，為地方注入新的發展動能，是城市永續發展的重要課題。因此這次投入3500萬元修復原龍崎庄長官舍，期盼透過歷史建築保存與活化，延續地方文化特色，為龍崎帶來新的發展契機。

市府表示，官舍將透過空間活化，串聯地方文化與觀光資源，吸引更多民眾走進龍崎，感受在地歷史風貌。

興建85年損毀多年的原龍崎庄長官舍，市府3500萬元3年修復規畫委外經營。圖／龍崎區公所提供

興建85年損毀多年的原龍崎庄長官舍，市府3500萬元3年修復規畫委外經營。圖／龍崎區公所提供

興建85年損毀多年的原龍崎庄長官舍，市府3500萬元3年修復規畫委外經營。圖／龍崎區公所提供