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麥寮鄉農會50年老穀倉華麗轉身 斥資5000萬活化打造農業休閒基地

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮農會兩棟已逾50年老舊穀倉，閒置多年，農會推動家政班、長照據點有成，空間已不敷使用，透過縣府、台塑補助逾5000萬元動工修建活化，預計明年中完工啟用，將改建為家政教室、展售中心及咖啡館等，讓老空間不只保存下來，還能重新華麗轉身，成為農業創生基地。

動工典禮昨由農會理事長林建鴻、總幹事許耿榮主持，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、議長黃凱、麥寮鄉長許忠富、台塑麥寮管理部副總蔡建樑及老總幹事許丕修等人出席。

林建鴻說，舊穀倉建於1967年左右，存放稻穀、鹽巴，新辦公大樓啟用後，穀倉逐漸退場，20多年來閒置。

許耿榮也說，近年農會推動家政班、長照據點有成，人數不斷增加，才計畫活化穀倉擴展空間。活化工程獲縣府補助約2500萬元、台塑贊助1千多萬元，農會自籌合計逾5000萬元，工程預計明年中完工。

他說，完工後將導入農民直銷站、農產展售中心、主題咖啡廳、親子遊憩廳、家政廚房、食農教育教室及關懷照顧據點暨綠色照顧空間，集農業生產、展售、食農教育、休閒遊憩與社區照顧於一身，成為農業休閒新據點。

張麗善表示，再生工程不只是一項工程的空間，更代表老穀倉找到新生命。尤其改建後命名為「麥之穰」，「麥」呼應麥寮地方特色，「穰」則有豐收、豐盛之意，與穀倉精神契合，作為麥寮農業發展標竿，未來將成為麥寮農業發展的新亮點。

蔡建樑說，台塑企業透過麥電促協金幫助麥寮鄉農會建構濕穀暫存、冷凍庫、貨車等相關設施，如今再度贊助1568萬讓老穀倉重生，帶動農業發展，將人流轉換成錢流。張嘉郡期盼老建築活化，重新定位農村空間功能，成為服務農民、照顧社區與連結地方的重要平台。

麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代今的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代今的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉進行修建將華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉昨天動工，將進行修建華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉昨天動工，將進行修建華麗轉身，活化成為現代化的農業休閒發展基地。記者蔡維斌／攝影

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