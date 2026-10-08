雲林萬興大排砸1.9億元新建抽水站 今動工480天打造防災新防線

雲林縣水林鄉萬興大排堤岸老舊，遇暴雨成災，成為沿海目前受災最嚴重的大排，近年來更接連發生嚴重潰堤海水倒灌，造成村落農田災害不斷，雲林縣府和水利署從去年陸續斥資3億元完成堤岸加高加固，今天再斥資1.9億元將在萬興大排的出水口，動工興建抽水站和蓄水池，以調節排水防止海水倒灌，預計480天完工。

今天動工儀式由雲林縣長張麗善、水林代理鄉長張東凱、議員黃文祥等人主持。張麗善指出，萬興大排集水區多年來遇成災，村落農田到處淹水嚴重，前年凱米颱風更造成大排下游潰堤，大水直趨而入，溢淹萬興村及水北村一帶，災情嚴重，去年縣府和水利署斥資約3億元，已陸續完成萬興大排加高加固工程。

但位於該大排導入牛挑灣溪的出水口防潮閘門已老舊，擋水功能不彰，加上牛挑灣大排和萬興大排落差大，不但風雨季災害連連，平時牛挑灣溪引發海水倒灌，也常讓萬興大排岌岌可危。因此，縣府向水利署爭取補助，分兩階段進行萬興大排防潮閘門新建抽水站及低地淹水改善治理工程。

水利處長許宏博指出，新建抽水站為地下1層，地上3層建築，並將施設5cms抽水機組，同時設置0.3公頃蓄洪池，蓄洪量為6800m3，採壓力箱涵方式放流至牛挑灣溪，汛期作為調節內陸積水之用，減緩萬興大排水位壓力。

水利處表示，由於萬興大排護岸加高後，將來導入牛挑灣溪的防潮閘門關閉時，無法有效排洩，因此將靠新設抽水站將內陸積水排入牛挑灣溪，減緩內陸淹水。新建抽水站1億8950萬元，預定480天完工，並已積極向水利署爭取二期防潮閘門改建工程及增設抽水機組經費約2億6650萬，一旦完工，將可有效解決萬興大排多年水患。

代理鄉長張東凱除感謝治理大排，並表示公所將以約1千5百萬元沿線施設監測系統，讓防災更完備。

雲林災害最嚴重的水林鄉萬興大排老舊失修，堤岸加高加固已完成，今再砸1.9億動工興建抽水站和蓄水池。記者蔡維斌／攝影

雲林災害最嚴重的水林鄉萬興大排老舊失修，堤岸加高加固已完成，今再砸1.9億動工興建抽水站和蓄水池。記者蔡維斌／攝影