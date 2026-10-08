3年投入3500萬元修復　台南「原龍崎庄長官舍」啟用

投入新台幣3500萬元，歷經3年修復，台南市歷史建築「原龍崎庄長官舍」今天揭牌啟用，未來將作為居民交流、文化傳承及遊客認識龍崎的重要據點。

台南市副市長姜淋煌等人今天出席「原龍崎庄長官舍」揭牌，見證這座承載龍崎地方記憶的歷史建築重新啟用；姜淋煌期待透過歷史建築保存與活化，延續地方文化特色，也為龍崎帶來新的發展契機。

姜淋煌指出，龍崎早年曾是新豐地區繁榮聚落，如何在保存歷史同時，也為地方注入新的發展動能；龍崎擁有豐富自然景觀與文化資源，未來可結合竹炭故事館、原龍崎庄長官舍及周邊景點，讓人願意走進龍崎。

市府說明，原龍崎庄長官舍建於1941年，是日治時期地方行政發展留下重要建築，修復工程除保存原有日式木造建築特色，更進行空間修復；未來將透過空間活化，串聯地方文化與觀光資源，吸引更多人走進龍崎，感受在地歷史風貌。

市府表示，官舍修復並非終點，將規劃委外經營，朝歷史展示、走讀教育及藝文展演等多元用途發展，並結合在地社區、文化工作者及地方特色資源，辦理展覽與交流活動，讓老建築重新融入地方生活。