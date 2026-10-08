快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

3年投入3500萬元修復　台南「原龍崎庄長官舍」啟用

中央社／ 台南8日電
投入新台幣3500萬元，歷經3年修復，台南市歷史建築「原龍崎庄長官舍」8日揭牌啟用。圖/台南市政府提供，中央社
投入新台幣3500萬元，歷經3年修復，台南市歷史建築「原龍崎庄長官舍」8日揭牌啟用。圖/台南市政府提供，中央社

投入新台幣3500萬元，歷經3年修復台南歷史建築「原龍崎庄長官舍」今天揭牌啟用，未來將作為居民交流、文化傳承及遊客認識龍崎的重要據點。

台南市副市長姜淋煌等人今天出席「原龍崎庄長官舍」揭牌，見證這座承載龍崎地方記憶的歷史建築重新啟用；姜淋煌期待透過歷史建築保存與活化，延續地方文化特色，也為龍崎帶來新的發展契機。

姜淋煌指出，龍崎早年曾是新豐地區繁榮聚落，如何在保存歷史同時，也為地方注入新的發展動能；龍崎擁有豐富自然景觀與文化資源，未來可結合竹炭故事館、原龍崎庄長官舍及周邊景點，讓人願意走進龍崎。

市府說明，原龍崎庄長官舍建於1941年，是日治時期地方行政發展留下重要建築，修復工程除保存原有日式木造建築特色，更進行空間修復；未來將透過空間活化，串聯地方文化與觀光資源，吸引更多人走進龍崎，感受在地歷史風貌。

市府表示，官舍修復並非終點，將規劃委外經營，朝歷史展示、走讀教育及藝文展演等多元用途發展，並結合在地社區、文化工作者及地方特色資源，辦理展覽與交流活動，讓老建築重新融入地方生活。

台南 修復 歷史建築 古蹟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

麻豆安業國小「柚子」新校舍啟用 師生睽違2年重返校區

以企業力量支持文化永續！麗明營造300萬元贊助2026鈴蘭通散步納涼會

桃園老市場拚轉型 南門整建、新明「先建後拆」

金獅影城10月31日熄燈金門成無電影院離島 金門電影館發起搶救

相關新聞

白沙屯媽祖連2天駐駕嘉義 3千個美金福袋、5千個祈福奶嘴送信眾

白沙屯拱天宮「粉紅超跑」媽祖10月9日、10日將蒞臨嘉義市遶境，連續兩晚駐駕崎頂大福興宮月老祖廟，慶祝建廟360周年。適逢9日月老聖誕，廟方與民間團體準備3000份限量美金善緣福袋、5000個祈福安撫奶嘴，還有兩晚聯歡晚會及夜市攤商，預料吸引大批信眾參與。

麥寮鄉農會50年老穀倉華麗轉身 斥資5000萬活化打造農業休閒基地

雲林縣麥寮鄉農會兩棟已逾50年老舊穀倉，閒置多年，農會推動家政班、長照據點有成，空間已不敷使用，透過縣府、台塑補助逾5000萬元動工修建活化，預計明年中完工啟用，將改建為家政教室、展售中心及咖啡館等，讓老空間不只保存下來，還能重新華麗轉身，成為農業創生基地。

雲林萬興大排砸1.9億元新建抽水站 今動工480天打造防災新防線

雲林縣水林鄉萬興大排堤岸老舊，遇暴雨成災，成為沿海目前受災最嚴重的大排，近年來更接連發生嚴重潰堤海水倒灌，造成村落農田災害不斷，雲林縣府和水利署從去年陸續斥資3億元完成堤岸加高加固，今天再斥資1.9億元將在萬興大排的出水口，動工興建抽水站和蓄水池，以調節排水防止海水倒灌，預計480天完工。

3年投入3500萬元修復　台南「原龍崎庄長官舍」啟用

投入新台幣3500萬元，歷經3年修復，台南市歷史建築「原龍崎庄長官舍」今天揭牌啟用，未來將作為居民交流、文化傳承及遊客認...

嘉義大林頂員林埤塘整建將完工 居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」

嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建工程即將完工，上林社區發展協會號召居民共同參與，為埤塘裡的小魚打造躲避天敵的棲身空間，在生態專業人員帶領下，一起戴上手套、捲起褲管，將石頭依大小分類，沿著水岸堆疊孔隙，打造「生態庇護所」，充滿社區參與活力。

嘉義大林妙修堂超拔法會傳承60年 今年毛小孩也能登記超渡

嘉義縣大林鎮天德寶宮妙修堂「超拔法會」傳承超過一甲子，是年度宗教盛事，今年將於10月18日至20日舉行「丙午年禳星禮斗護國祈安植福法會」，為民眾消災祈福，也首度規畫毛小孩超渡，讓飼主寄託對寵物的思念，依傳統科儀祈求消災解厄、平安順遂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。