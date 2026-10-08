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嘉義大林頂員林埤塘整建將完工 居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建工程即將完工，上林社區發展協會號召居民共同參與，為埤塘裡的小魚打造躲避天敵的棲身空間，在生態專業人員帶領下，一起戴上手套、捲起褲管，將石頭依大小分類，沿著水岸堆疊孔隙，打造「生態庇護所」，充滿社區參與活力。

上林社區發展協會表示，這次「疊石成家」不只是替魚兒打造避難所，更希望透過居民共同參與，讓埤塘成為社區的「戶外教室」，孩子、長輩及親子都能走進水岸、認識自然，讓生態保育成為居民生活的一部分。

上林社區志工分享，埤塘是地方生活一部分水利功能非常重要，如今加入生態元素，也讓居民開始關心魚、昆蟲及其他水生生物，希望未來完工後能持續維護，讓埤塘成為大家都能使用、親近的空間，一起照顧埤塘。

參與活動居民表示，以前經過埤塘只是走走看看，這次能親手參與改造，才更了解水岸環境與生物棲地的關係，大家一起搬石頭、疊石頭，討論怎麼製造孔隙空間，不只是幫魚兒「蓋房子」，也讓大家感情變得更好。

大林鎮長許有疆說，頂員林埤塘是地方重要水資源及水域生態空間，兼具生態保育、環境教育與社區休閒，此次整建納入生態工法，以現地材料再利用方式，讓居民參與環境營造，將持續與上林社區合作，守護地方水環境。

嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，居民動手疊石替魚兒蓋「避難所」。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，鎮長許有疆與居民一起搬石頭。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮頂員林埤塘整建將完工，鎮長許有疆與居民一起搬石頭。圖／大林鎮公所提供

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