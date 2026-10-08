嘉義大林妙修堂超拔法會傳承60年 今年毛小孩也能登記超渡

嘉義縣大林鎮天德寶宮妙修堂「超拔法會」傳承超過一甲子，是年度宗教盛事，今年將於10月18日至20日舉行「丙午年禳星禮斗護國祈安植福法會」，為民眾消災祈福，也首度規畫毛小孩超渡，讓飼主寄託對寵物的思念，依傳統科儀祈求消災解厄、平安順遂。

妙修堂堂主蔡美秀說，今年法會從10月18日至20日舉行，首日上午6時啟讚發表、禳星禮斗，下午引祖入座；10月19日下午進行祖先普施拔薦，晚間11時舉行拜天公儀式，酬謝天恩；10月20日下午為無緣好兄弟公超拔，晚間9時送高真、圓滿法場。

妙修堂主委邱兆宗說，超拔法會是妙修堂重要傳統，60多年來承載許多信眾對親友及先人的思念，歷年也透過法會為有緣祖先、冤親債主等進行超拔，法會期間也開放信眾登記安奉「神明斗」及「平安斗」，依傳統科儀祈求消災解厄、平安順遂。

宮主樊光華表示，隨著現代人與寵物感情深厚，今年特別規畫毛小孩專屬超渡，希望幫大家圓滿心中牽掛，超拔科儀神聖莊嚴，安燈禮斗為世間人消災祈福，超拔九玄七祖、冤親債主，也涵蓋各地高真與城隍托孤善魂與忠國義士。

邱兆宗表示，妙修堂超拔法會是傳統宮廟少見的科儀法事，祈求國泰民安、風調雨順，更以廣大慈悲心祈福超拔，有意辦理消災禮斗、祖先超拔或寵物超渡，可事先至妙修堂登記，法會期間也歡迎各地友宮前往參與，共同參與年度法會。

嘉義大林妙修堂超拔法會傳承60年，今年將在10月18日至20日舉行為期三天法會，開放毛小孩也能登記超渡。圖／民眾提供

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