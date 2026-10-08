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嘉市重陽敬老金發放逾2億元 黃敏惠探訪百歲人瑞賀壽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠頒發敬老狀予百歲人瑞何子敬。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠頒發敬老狀予百歲人瑞何子敬。圖／嘉義市政府提供

嘉義市重陽節敬老禮金即日起發放，總金額達2億657萬4000元，預計有5萬4518名長輩受惠。市長黃敏惠昨天親自前往謝武元、何子敬與江平鎮3名百歲人瑞家中賀壽，致贈重陽禮金與賀禮。黃敏惠表示，面對超高齡與少子化挑戰，正因前輩們一路努力打拚，才讓下一代擁有更好生活，希望每個家庭都能從長者身上看見珍惜家庭的精神。

黃敏惠造訪的3名人瑞各有豐富人生歷程。107歲的謝武元23歲時搭木船渡海來台，憑著母親傳授的白糖粿手藝闖出一片天，並與妻子育有5名子女，四代同堂，市長到訪時他正看著喜愛的日本摔角，展現要活到120歲的活力。100歲的何子敬當年帶皮箱來台後投身教育，在多所國小任教，昔日遇颱風淹水曾留宿照顧學生，這份師生情誼長達數十年；同為百歲的江平鎮自幼在山仔頂務農並幫忙賣菜，至今仍會運用羅馬數字記帳算數，展現驚人記憶力。

今年重陽敬老禮金分4個級距，65歲至未滿80歲發給3000元，有4萬2574人；80歲至未滿90歲發給6000元，共9617人；90歲至未滿百歲發給9000元，計2258人；百歲人瑞每人致贈1萬2000元與營養禮金5000元等8項賀禮，共69人，由里幹事致贈或匯入帳戶。

市府社會處長李思賢表示，市府期盼藉此向長輩表達關懷，打造樂齡友善城市。市府除發放禮金，今年7月先開辦80歲以上健保費補助，10月起擴大至65歲以上，符合資格者每月最高補助826元，由市府主動審查免申請，嘉惠逾5.4萬人；敬老愛心卡亦優化升級，陸續納入運動中心及搭乘計程車每趟折抵50點，提供多元便利福利。

市長黃敏惠與百歲人瑞江平鎮家庭合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與百歲人瑞江平鎮家庭合影。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠與百歲人瑞何子敬家庭合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與百歲人瑞何子敬家庭合影。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠發送<a href='/search/tagging/2/重陽敬老金' rel='重陽敬老金' data-rel='/2/119164' class='tag'><strong>重陽敬老金</strong></a>、營養禮金予百歲人瑞江平鎮。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠發送重陽敬老金、營養禮金予百歲人瑞江平鎮。圖／嘉義市政府提供

嘉義市致贈百歲人瑞敬老金、營養禮金等8項賀禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市致贈百歲人瑞敬老金、營養禮金等8項賀禮。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠與百歲人瑞謝武元家庭合影。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠與百歲人瑞謝武元家庭合影。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 人瑞 重陽敬老金

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