安養機構人瑞不多，台南學甲區長林建男今與北門區長羅朝勝前往學甲養護中心，探視祝賀兩位北門百歲人瑞。養護中心準備慶生蛋糕，現場各級民代與家屬齊聚，氣氛熱鬧溫馨。百歲阿嬤感受各界關懷感動落淚。

學甲公所表示，李吳阿嬤家屬看見兩區長與民意代表關心，「讓他們感受到政府對高齡長者的重視與溫情，內心充滿無限感激」。

林建男也代表市府到學甲中洲里百歲人瑞陳葉珠玉阿嬤家中致贈重陽賀禮，向阿嬤表達市長及市府團隊的關懷與祝福。贈總統府及衛福部聯名金鎖片、市府重陽節禮品「石墨烯珍珠絲抱抱被」及重陽敬老禮金1萬元。

台南市議會也贈電鍋及電扇，立委賴惠員及大北門地區議員服務處分贈賀禮並貼紅榜，表達對阿嬤的祝賀與敬意。

林建男囑咐阿嬤要好好照顧自己，也感謝家人長期用心陪伴與照顧阿嬤，並與阿嬤相約「明年再來看您」。

區公所說，陳葉珠玉阿嬤前幾年由兒子接往北部同住，考量阿嬤年事已高，子女擔心南北往返舟車勞累，目前安排阿嬤入住安養之家，子女也經常前往探視。談到阿嬤的長壽秘訣，家人表示，阿嬤一生生活簡單、作息規律、飲食清淡，加上年輕時勤奮工作，養成良好生活習慣，也為晚年健康生活奠定良好基礎。

台南學甲養護中心有兩位北門區人瑞，學甲區北門區長一同前往探視祝賀。圖／學甲區公所提供

台南學甲養護中心有兩位北門區人瑞，學甲區北門區長一同前往探視祝賀。圖／學甲區公所提供

台南學甲養護中心有兩位北門區人瑞，學甲區北門區長一同前往探視祝賀。圖／學甲區公所提供

台南學甲養護中心有兩位北門區人瑞，學甲區北門區長一同前往探視祝賀。圖／學甲區公所提供