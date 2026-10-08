白沙屯媽祖連2天駐駕嘉義 3千個美金福袋、5千個祈福奶嘴送信眾

白沙屯拱天宮「粉紅超跑」媽祖10月9日、10日將蒞臨嘉義市遶境，連續兩晚駐駕崎頂大福興宮月老祖廟，慶祝建廟360周年。適逢9日月老聖誕，廟方與民間團體準備3000份限量美金善緣福袋、5000個祈福安撫奶嘴，還有兩晚聯歡晚會及夜市攤商，預料吸引大批信眾參與。

這次活動結合諸羅建城322年、大福興宮建廟360周年及白沙屯媽祖蒞嘉贊境，第三人生樂活大學創辦人洪鼎為號召志工團投入公益服務，9日、10日下午4時起，在活動現場服務台每天免費發送1500份「美金限量版善緣福袋」，民眾只要現場打卡、掃描QR Code，每人即可領取1份，總計3000份，送完為止。

洪鼎為表示，第三人生樂活大學以「健康、樂活、公益、傳承」為理念，鼓勵55歲以上民眾走出家庭、參與社會服務。他說，「第三人生不是退場，而是另一段精彩的開始」，希望藉由媽祖與月老信仰，讓更多退休民眾投入公益、廣結善緣。

因應少子化，廟方另準備5000個「祈福安撫奶嘴」，凡持有2024年至2026年間有效孕婦健康手冊者，每人可領取1份，送完為止，藉由宗教祈福傳遞對新生兒及家庭的祝福。

嘉義市副市長陳永豐表示，大福興宮月老祖廟是嘉義重要信仰場所，這次迎來白沙屯媽祖連續2天遶境，9日又適逢農曆八月廿九月老聖誕，別具意義。

大福興宮主任委員曾東本表示，9日上午將在重慶路、漢口路口紅壇接駕並舉行祝壽大典，上午8時起駕，行經市議會、第一警分局及文財殿等處，預計下午5時返回大福興宮，晚間6時30分舉辦聯歡晚會。

10日上午7時50分再度起駕，行經普照寺、市警局、市政府、九華山地藏庵、福安館及嘉邑行善團等處，預計下午5時返回駐駕，晚間持續安排歌舞晚會及夜市攤商活動。

另外，雲林縣至善文化協會嘉義分會9日上午9時30分，也將在玉康路480號舉辦活動，準備媽祖抱枕、遮陽傘、保溫瓶及香火袋等紀念品。市府交通處提醒，活動期間可能湧入大量人車，建議信眾多利用大眾運輸及規畫的接駁服務，減少周邊交通壓力。

第三人生樂活大學創辦人洪鼎為展示限量美金善緣福袋，將配合白沙屯媽祖蒞嘉遶境活動，免費發送3000份與信眾結善緣。圖／讀者提供

第三人生樂活大學準備限量美金善緣福袋，內含1美元紙鈔、月老祈願卡等紀念品，10月9日、10日每天限量發送1500份。圖／讀者提供

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