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艾杰旭勞資協商達共識　未來2年每月底薪調薪1200元

中央社／ 雲林縣8日電

艾杰旭顯示玻璃公司勞資爭議，昨晚在勞動部勞動關係司和雲林縣府協助下，經冗長協商斡旋，勞資針對未來薪資調整達成共識，2027年及2028年連續2年每月底薪全面調薪1200元。

艾杰旭公司工會以公司25年未有普遍調薪制度，多次向公司提案與協商，並要求比照日本母公司每年全面調薪，但遲遲未等到資方正面回應，因此工會今年經會員投票通過罷工，在10月5日起舉行3天的罷工，要求公司每年全面調薪5%，工會理事長沈全成更在罷工前率先絕食80小時表達抗議。

勞動部勞資關係司長王厚偉和雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠，昨天共同主持勞資協調會議，艾杰旭公司多名主管、沈全成等人與會。

張世忠表示，歷經7小時協商，勞資雙方針對薪資調整方案達成共識，將於2027年及2028年每月底薪全面調薪新台幣1200元，工會停止罷工及其他爭議行為，另公司不得對參與罷工會員給予不利對待。

沈全成說，雖然協商過程中有意見歧異，但最後以和平的方式與公司共榮共好，勞資取得平衡，最終決議明年起連續2年，從每月底薪調薪1200元，物價津貼保留，關於薪資上限部分也會調整，希望公司在2029年和2030年也能調薪。

艾杰旭公司副總經理鄭文遠接受電訪時指出，原訂雙方要談未來4年調薪，由於政府CPI指數和勞工最低工資調整率尚不清楚情況下，將於2028年底時再進行協商。

工會今天早上開臨時代表大會，決議罷工結束，艾杰旭員工今天陸續回到崗位工作。

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