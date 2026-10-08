可收托近200人 雲林文小非營利幼兒園揭牌

雲林虎尾高鐵特定區人口漸增，斥資一點五億多元興建「文小非營利幼兒園」，昨揭牌啟用，已有近七十名幼兒就讀；另外，縣府與台大醫院雲林分院推動「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）」計畫，中央上月核定，縣府表示，將加速作業，預計二○三三年三月啟用。

縣府教育處長邱孝文說，文小非營利幼兒園委由維多利亞雙語中小學經營，規畫三個幼幼班，以及大、中、小班各二班，共九班、可收托近兩百名幼生，七月起招生，也是雲林第十所非營利幼兒園。

縣長張麗善主持揭牌典禮指出，縣府持續推動公共化幼兒園，希望讓年輕家庭能在雲林安心成家、生活；教育部國教署督學張永傑說，教育部核定雲林縣增設十所、共卅九班非營利幼兒園，補助經費達五點四七億元，其中此次文小非營利幼兒園獲補助八二○二萬元。

此外，雲林銀光樂活園區，由台大醫院雲林分院爭取衛福部補助四億元，縣府則提供市值約十二億元縣有土地無償撥用，也獲許多企業支持；台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，園區將興建長照教學大樓，提供約兩百床住宿式長照服務、立體停車空間，並結合台大醫院既有資源，作為護理及長照專業人才教學、實習、培育場域。

雲縣衛生局長曾春美表示，縣府多年來持續協助排除用地取得及行政程序問題，行政院上月核定後，計畫及經費已有明確依據，將持續協助台大醫院雲林分院完成土地撥用及工程作業，依規畫，台大雲林分院二○二九年辦統包公告決標，隔年四月開工，拚二○三二年底竣工。